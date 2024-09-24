Международная выставка декоративного искусства открылась в Волоколамске

Волоколамск не в первый раз становится местом проведения выставки «Worldview». Мастера из России и Белоруссии представили более 200 работ изобразительного искусства, художественной обработки кожи, аэрографии, лепки, скульптуры, изделий из дерева и ковки.

«Мы вышли на новый уровень. Первая экспозиция у нас была маленькая. Она проходила в библиотеке. Вторая стала масштабнее и проводилась в „Ламе“, и сейчас вот - Волоколамский кремль. Я очень горжусь тем, что в этом году у нас очень много художников и, самое главное, что это - лучшие художники России», - рассказала организатор выставки «Worldview» Ирина Шеханова.

Экспозицию разместили на двух этажах. Она будет открыта до 13 октября, при этом посетители Волоколамского кремля могут ознакомиться с работами мастеров бесплатно.

«Для меня очень приятно, что эта выставка именно на территории Волоколамского кремля - жемчужине нашего округа. У жителей есть возможность посетить ее в течение трех недель и увидеть шедевры. По-другому их назвать нельзя», - рассказала председатель Совета депутатов Волоколамского городского округа Татьяна Шаргаева.

«Worldview» - это не только экспозиция, но и конкурс. Жюри выберут лауреатов и дипломантов, а лучшая коллекция выставки получит денежный приз и вознаграждения от спонсоров.

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