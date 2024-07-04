Международная парусная регата имени Георгия Шайдуко пройдет в Подмосковье

При благоприятных ветровых условиях зрители и гости спортивного мероприятия смогут увидеть более 20 стартов. Всего в регате имени Георгия Шайдуко примут участие более 30 команд и свыше 150 яхтсменов из России, Германии, Сербии, Белоруссии, Армении, Киргизии и из других стран.

Для зрителей и участников также подготовили развлекательную программу: мастер-классы, DJ-сеты и многое другое. ​Напомним, первый этап турнир Tenzor International Cup также прошел в акватории Пестовского водохранилища. Он открыл не только летний парусный сезон, но и программу спортивных игр ПМЭФ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны , футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

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