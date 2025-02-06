06 февраля 2025, 19:48

Международная научная конференция школьников и студентов открылась в Серпухове

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В школе № 12 «Центр образования» открылась XVIII международная научно-практическая конференция учащихся и студентов «Молодежь и инноватика». Участниками мероприятия станут ребята из более чем 23 регионов страны.

Учащиеся из Московской, Мурманской, Белгородской, Астраханской областей, Луганской Народной Республики, Республик Адыгея и Башкортостан, а также из Белоруссии и Индонезии подали на конференцию 260 работ. Из них в очном формате представили свыше 170 докладов на 18 секциях, оставшиеся продемонстрируют завтра в онлайн-формате. Для участников подготовили мастер-классы от студентов и педагогов, а также пленарное заседание.

По словам главы городского округа Серпухов Сергея Никитенко, конференция помогает ребятам раскрывать интеллектуальные и творческие способности, детально изучать различные дисциплины и предметы.

«Познакомился с выставкой разработок студентов филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Будущие офицеры представляют собственные модели, приборы и установки. Интересно было увидеть мастер-класс „Реализация дополнительной образовательной программы по беспилотным авиационным системам“ от педагогов и учеников Дашковской школы», - подчеркнул руководитель муниципалитета.

Отметим, что впервые за 18-летнюю историю международной конференции Серпухов встретил гостей в статусе наукограда.

Молодежь Серпухов Школьники Студенты Наука
06 февраля 2025, 19:46
Рацион беременных с повышенным сахаром напомнили в перинатальном центре в Видном
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Гестационный диабет развивается примерно у 15% беременных женщин. Это нарушение углеводного обмена и повышение уровня сахара в крови. Такая патология опасна не только для мамы, но и для ее ребенка. Эндокринолог Видновского перинатального центра Мария Филатова рассказала, что можно есть, а от чего стоит отказаться всем беременным, а особенно тем, у кого повышена глюкоза в крови.

При гестационном диабете важно соблюдать особый режим питания, который помогает контролировать уровень сахара в крови. Спикер пояснил, что не все продукты, маркированные как «без сахара», действительно безопасны. Например, фруктоза, хоть и отличается от сахарозы, так же влияет на уровень сахара в крови. Поэтому при выборе продуктов важно обращать внимание не только на упаковку, но и на их реальный состав.

«Гестационный сахарный диабет очень просто корректируется диетой. Действительно. Это ограничение легко усваиваемых углеводов. Это всякие сладкие напитки, чай с сахаром, кофе с сахаром, с медом, неважно, любые соки», - отметила Филатова.

По ее словам, основу питания должны составлять продукты, богатые клетчаткой, так как она замедляет усвоение углеводов и помогает избежать резких скачков сахара. Белки также играют важную роль - они поддерживают стабильный уровень глюкозы в крови.

Важно понимать, что это не безуглеводная диета. Гречка, макароны из твердых сортов пшеницы, бурый рис - все это источники сложных углеводов, которые необходимы во время беременности. Также можно есть фрукты, но лучше в первой половине дня и после основного приема пищи. В таком случае они не вызовут резкого повышения сахара в крови.

Питание при гестационном диабете требует внимательного подхода к выбору продуктов. Главное - ограничить быстрые углеводы, отдав предпочтение медленным углеводам, белкам и клетчатке.

Дети Здравоохранение Беременность Медицина
06 февраля 2025, 18:59
Систему водоотведения капитально обновят в Орехово-Зуеве к 2026 году
Пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа
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В городе Куровское Орехово-Зуевского городского округа продолжается капитальный ремонт канализационного коллектора, расположенного на Коммунистической улице. Общая протяженность участка, на котором проводят работы, составляет более 1,3 километра.

Сейчас специалисты уложили открытым способом 200 метров новых труб. Работы проводят на глубине около четырех метров, что создает определенные сложности из-за высокого уровня грунтовых вод. Для этого планируют установить станции водопонижения. На следующей неделе начнут демонтировать старый коллектор и устанавливать современные стеклопластиковые трубы, которые имеют эксплуатационный срок более 50 лет.

Как ранее отмечал глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий, обновление коллектора в Куровском является частью программы модернизации инфраструктуры водоотведения. Проект реализуют благодаря вниманию губернатора Московской области Андрея Воробьева к вопросам улучшения жизненных условий жителей региона.

Обновление инфраструктуры успешно завершили на улице Урицкого в Орехово-Зуеве и на Советской улице в Куровском, а на Юбилейной улице в Дрезне их выполнили на 95%. Работы по модернизации проводят еще в семи локациях округа. Часть объектов планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году, а остальные - в 2026-м.

Благоустройство ЖКХ Орехово-Зуево Ремонтные работы
06 февраля 2025, 18:43
Волонтеры из Люберец помогут ликвидировать последствия катастрофы в Краснодарском крае
Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
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Представители «Молодой Гвардии» участвуют в устранении экологической катастрофы, вызванной разливом нефтепродуктов в Краснодарском крае. Активистка София Семечкина из Люберец вместе с делегацией из Подмосковья отправилась в Анапу для того, чтобы помочь пострадавшим птицам.

Как сообщил депутат Государственной Думы РФ Александр Толмачев, отряд активистов из Богородского округа, Бронниц, Дмитрова, Зарайска, Коломны и Люберец уже приступил к активной работе на пляжах Анапы. Молодые люди спасают черноморских птиц, пострадавших от экологической катастрофы.

«Ребята поехали в Анапу по собственной инициативе. Это было их желание, они не остались в стороне от беды, потому что для молодогвардейцев нет чужих несчастий, они приходят на помощь всегда», - добавил Александр Толмачев.

Депутат Совета депутатов Диана Алумянц отметила, что «Молодая Гвардия» всегда готова прийти на помощь другим.

«И в этот раз волонтеры пришли на помощь братьям нашим меньшим, которые пострадали от разлива нефтепродуктов в море», - рассказала Диана Алумянц.

По словам руководителя люберецкого отделения «Молодой Гвардии» Анны Лисак, среди главных задач волонтеров: осмотр и кормление животных, уборка клеток, вольеров и загонов, а также приготовление корма и оказание помощи пострадавшим птицам. Добровольцы работают в две смены, днем и ночью.

Напомним, столкновение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря 2024 года. В результате аварии в Черное море попало около 2400 тонн нефтепродуктов.

Катастрофы Люберцы Волонтеры Анапа
06 февраля 2025, 17:59
Свыше 500 удостоверений тракториста выдали в Подмосковье за неделю
Министерство экологии и природопользования Московской области
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Специалисты подмосковного Гостехнадзора провели 775 техосмотров самоходной техники за неделю. Эта работа позволила предотвратить аварии и повысить безопасность использования техники.

Как рассказали в подмосковном Минэкологии, специалисты оценили состояние и работоспособность самоходных машин и аттракционов.

«Сотрудники Гостехнадзора зарегистрировали 763 единиц самоходных машин, что даст возможность отслеживать соблюдение правил их использования. Во время предоставления регистраций инспекторы выявляют такие нарушения, как несоответствие номеров техники, ее расположения и поддельные маркировки двигателей. За такие нарушения предусмотрены строгие административные санкции», - сказали в министерстве.

Кроме того, за неделю специалисты ведомства выдали 504 удостоверения машиниста-тракториста, провели 327 экзаменов и рассмотри три случая подделки документов.

Гостехнадзор активно работает с другими государственными ведомствами, благодаря чему в области растет безопасность дорожного движения и использования техники.

Благоустройство

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