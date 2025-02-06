Международная научная конференция школьников и студентов открылась в Серпухове

Учащиеся из Московской, Мурманской, Белгородской, Астраханской областей, Луганской Народной Республики, Республик Адыгея и Башкортостан, а также из Белоруссии и Индонезии подали на конференцию 260 работ. Из них в очном формате представили свыше 170 докладов на 18 секциях, оставшиеся продемонстрируют завтра в онлайн-формате. Для участников подготовили мастер-классы от студентов и педагогов, а также пленарное заседание.

По словам главы городского округа Серпухов Сергея Никитенко, конференция помогает ребятам раскрывать интеллектуальные и творческие способности, детально изучать различные дисциплины и предметы.

«Познакомился с выставкой разработок студентов филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Будущие офицеры представляют собственные модели, приборы и установки. Интересно было увидеть мастер-класс „Реализация дополнительной образовательной программы по беспилотным авиационным системам“ от педагогов и учеников Дашковской школы», - подчеркнул руководитель муниципалитета.

Отметим, что впервые за 18-летнюю историю международной конференции Серпухов встретил гостей в статусе наукограда.