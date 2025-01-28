Международная научная конференция началась в Серпухове

Организаторами конференции выступили ведущие научные институты страны. Мероприятие носит междисциплинарный характер, сочетая в себе научные направления и культурно-образовательные аспекты. Главной целью является сохранение традиций российской науки и образования, повышение квалификации специалистов в области математического моделирования и информационных технологий, а также привлечение молодежи в научную и образовательную сферы.

Событие ежегодно собирает широкую аудиторию участников, среди которых как начинающие студенты, так и опытные исследователи из разных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Дубны, Екатеринбурга, Перми, Томска и других городов.

В рамках конференции запланированы пленарные доклады, круглые столы, мастер-классы и тематические выступления. В этом году особое внимание уделено новой секции «Анализ данных, машинное обучение и искусственный интеллект», что отражает современные тенденции развития науки.

Конференция охватывает широкий спектр тем, включая математическое моделирование, вычислительные методы, а также актуальные вопросы педагогического, естественно-научного, гуманитарного и IT-образования.

«Желаю всем участникам продуктивной работы, новых открытий и полезных знакомств», - отметил глава округа Сергей Никитенко.

Международная конференция «Математика. Компьютер. Образование» продлится до 31 января.