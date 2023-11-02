Международная космическая олимпиада прошла в Королеве

За 30 лет проведения олимпиады в ней приняли участие 4,5 тысячи школьников из 12 стран мира. Усачев отметил, что дети задавали не банальные вопросы, а глубокие, требующие рассуждения.

«Я старался, чтобы это не просто короткий был ответ, а все-таки, потому что здесь аудитория специально подготовленная, чтобы это было максимально познавательно для ребят», - отметил космонавт.

Один из учеников признался, что задавать первым вопрос космонавту было волнительно. Мальчик давно увлекается загадками вселенной, поэтому общение с Усачевым было для него полезным.

Перед началом интеллектуальных испытаний участников олимпиады пригласили в Центр управления полетами, где для них организовали сеанс связи с космонавтами на борту МКС.

Внук легендарного конструктора Сергея Королева, его тезка, сказал ученикам слова напутствия. Это стало для школьников приятным сюрпризом.

«Боритесь, стремитесь, будьте новыми Циолковскими, Королевыми. Удачи и всех благ», - пожелал Сергей Королев.

В олимпиаде в 2023 году участвуют школьники из Королева, других городов Подмосковья и из Белоруссии. После испытаний участников ждет защита научно-исследовательских проектов, которые оценят специалисты градообразующих предприятий, МГТУ имени Баумана, ведущих вузов Московской области.