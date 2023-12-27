Международная бизнес-конференция прошла в Лобне

Администрация городского округа Лобня вкладывает немало сил в укрепление международного сотрудничества, в особенности, со странами БРИКС. Еще в 2014 году подписали соглашение о партнерских взаимоотношениях между Лобней и китайским городом Тайань. В этом году делегация округа побывала на Всемирном форуме городов-побратимов в Китае, где стороны договорились о дальнейшей совместной работе.

«Мы заинтересованы в крупных инвестициях, в расширении нашего сотрудничества и увеличении налоговой базы в городе. Переговоры и встречи по поводу привлечения новых налоговых резидентов как раз в наш городской округ, совместные проекты с нашими предприятиями и, конечно, же наша продукция будет поставляться на экспорт в страны БРИКС», - рассказала председатель комитета по экономике администрации городского округа Лобня Ольга Феляева.

Зарубежных партнеров привлекают российские продовольственные товары, в том числе молочная продукция и шоколад. Также в сотрудничестве заинтересованы китайские металлурги, строители и производители сельхозтехники и автомобилей. В планах расширить в Подмосковье сеть сервисных станций по обслуживанию китайских машин.

Еще одна сфера взаимных интересов - игрушки. Лобненский завод сборных моделей не первый год сотрудничает с Поднебесной.

«Мы с Китаем уже долгое время сотрудничаем, поставляем продукцию - сборные масштабные модели. Мы тоже заинтересованы, чтобы расширять наше присутствие на китайской земле», - сказал директор завода по производству сборных моделей Евгений Панов.

Сотрудничество в сфере культуры и спорта - еще одна сторона взаимодействия. В частности, планируется поддерживать друг друга в привлечении инвестиций в туризм, устанавливать дружественные отношения между учреждениями образования, проводить летние лагеря, телемосты и видеоконференции, творческие конкурсы и спортивные соревнования.

«У нас большие планы по развитию культуры, образования, искусства, физической культуры и спорта, а также детского сотрудничества. Мы готовы организовать спортивные соревнования между нашими командами и можем предложить помощь в строительстве детских спортивных площадок», - сказал председатель ассоциации российско-китайского культурного и спортивного сотрудничества Ван Цюнь.

После деловой части гостей познакомили с декоративно-прикладным творчеством лобненских мастеров и представили концертную программу.

«Я очень большое удовольствие получил от культурной программы. <…> Уже лет 20, наверное, не видели таких культурных программ, хотя я и живу в Москве», - отметил представитель логистической компании Кришан Кант Агарвал.

Сегодня Россия и страны БРИКС дополняют друг друга в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство и высокие технологии. Укрепление сотрудничества может предоставить еще больше возможностей зарубежным компаниям и обеспечить важный рынок сбыта для российских. Международные отношения на муниципальном уровне играют в этом далеко не последнюю роль. Так, еще два китайских города выразили желание стать городами-побратимами Лобни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».