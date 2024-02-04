Международная акция «Книжная ночь Гарри Поттера» прошла в Шатуре

Посетители библиотеки окунулись в мир магии и волшебства, представленный в книгах. Для них провели конкурсы, викторины и игры, которые позволили зрителям почувствовать себя частью волшебного мира Гарри Поттера.

«Всемирный день Гарри Поттера в нашей библиотеке стал увлекательным праздником для всех фанатов и прекрасным событием, способствующим развитию культуры чтения и воображения. Такое мероприятие позволяет зажечь огонь в сердцах молодых поколений, вдохновить их на чтение», - рассказала библиотекарь Анна Каналина.

«Книжная ночь Гарри Поттера» показала, что книги о юном волшебнике не теряют своей актуальности и после многих лет с момента первой публикации.

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