Мэтры спорта поддержали подмосковных студентов на кулинарном поединке в Чехове

После кулинарной битвы звезды спорта и ученики провели совместный форум, на котором профессионалы поделились секретами своего мастерства со студентами.

Пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Вероника Калинина рассказала об огромной роли наставника в жизни спортсмена.

«Когда я стала тренером, поняла, что это совершенно другой мир. Когда спортсмены прыгают в воду, я прохожу с ними всю программу, дышу за них, чтобы направить им силы, я чувствую, что это им помогает», - рассказала Калинина.

Также в форуме поучаствовали бронзовый призер Олимпийских игр по гандболу, тренер «Чеховских медведей» Виталий Иванов, бронзовый призер Олимпийских игр по водному поло Ирина Толкунова и чемпионка мира по легкой атлетике Татьяна Чебыкина.

Все гости и участники соревнований смогли пообщаться с прославленными спортсменами, взять у них автограф и сделать совместные фото.

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