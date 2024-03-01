Методический интенсив для будущих воспитателей провели в Подмосковье

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Более 180 студентов из Коломенского университета, Орехово-Зуевского университета и Губернского колледжа стали участниками обучения. Интенсив провели для всех желающих, кто в будущем планирует работать в системе дошкольного образования.

Во время занятий они освоили новые методики и приобрели навыки работы с современным учебным оборудованием.

Студентка ГСГУ по имени Мария поделилась, что участников интенсива научили создавать алгоритмы, программировать, а также работать с цифровыми лабораториями. Изначально ученикам казалось, что все эти задачи крайне сложные.

«Но интенсив дал хорошую базу знаний, и теперь я могу самостоятельно продолжить изучение. Без технологий сейчас никуда, поэтому нужно в них разбираться», - подчеркнула Мария.

В Минобразования Подмосковья добавили, что полученные навыки и знания помогут студентам эффективно использовать технологии при обучении детей дошкольного возраста.

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