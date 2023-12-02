Метель и сильный ветер спрогнозировали в Подмосковье в воскресенье

Во дворце спорта «Юбилейный» в Кашире состоялся открытый турнир по самбо. Турнир посвятили битве за Москву.

На ковер вышли спортсмены из Ногинска, Ступина, Озер, Воскресенска, Богородска и других округов. Хозяевам предстояло выйти против каждого и отстоять честь клуба и города. А сами соревнования проходят в рамках программы Zасамбо.

«Мы участвуем постоянно в этих соревнованиях, сегодня у нас, правда небольшая команда, приехали семь человек, надеюсь, что поборемся», - рассказал тренер спортшколы «Юность» в Серебряных Прудах Сергей Щиголев.

В итоге сборная Каширы завоевала первое место в общекомандном зачете. На втором и третьем - спортсмены из Озер и Богородского.

Но не только молодые борцы получили награды. Благодарственные письма вручили заслуженным тренерам Николаю Золотареву и Андрею Бикбаеву.

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