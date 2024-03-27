Месячник благоустройства подготовки к весеннему сезону проведут в Лобне

Управление по работе с территориями будет проводить инвентаризацию, а также восстанавливать скамейки и урны. По необходимости их будут заменять на новые. Уже начата установка урн на общественных территориях, первые пять появились на вокзальной площади у станции «Лобня». Уборка урн будет проводиться дважды в день.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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