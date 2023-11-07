Месяц профилактических акций для детской безопасности на железной дороге объявили в Подмосковье

«За 10 месяцев 2023 года на железных дорогах Подмосковья пострадали 34 подростка, 23 из них погибли. У тех, кого удалось спасти, тяжелые травмы» - рассказала Ксения Мишонова.

По ее словам, многие подростки не снимают капюшоны и наушники во время перехода через пути, что часто становится причиной трагедии. Кроме того, 16 детей были зацеперами. Семь из них погибли.

В течение месяца все профильные министерства и ведомства Подмосковья будут принимать участие в профилактических мероприятиях. Мишонова подчеркнула, что информацию нужно донести до каждого родителя, до каждого ребенка, особенно тех, кто живет вблизи станций и часто ездит на электричках.

Школьникам еще раз напомнят о правилах безопасного поведения на железной дороге и о последствиях экстремальных увлечений. Ребятам расскажут о судьбах пострадавших от зацепинга подростков и приведут статистику.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».