Месяц профилактических акций для детской безопасности на железной дороге объявили в Подмосковье
Месяц детской безопасности на железной дороге начался в Подмосковье. Старт профилактической акции дала Уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
«За 10 месяцев 2023 года на железных дорогах Подмосковья пострадали 34 подростка, 23 из них погибли. У тех, кого удалось спасти, тяжелые травмы» - рассказала Ксения Мишонова.
По ее словам, многие подростки не снимают капюшоны и наушники во время перехода через пути, что часто становится причиной трагедии. Кроме того, 16 детей были зацеперами. Семь из них погибли.
В течение месяца все профильные министерства и ведомства Подмосковья будут принимать участие в профилактических мероприятиях. Мишонова подчеркнула, что информацию нужно донести до каждого родителя, до каждого ребенка, особенно тех, кто живет вблизи станций и часто ездит на электричках.
Школьникам еще раз напомнят о правилах безопасного поведения на железной дороге и о последствиях экстремальных увлечений. Ребятам расскажут о судьбах пострадавших от зацепинга подростков и приведут статистику.
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