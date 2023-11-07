07 ноября 2023, 09:46

Месяц профилактических акций для детской безопасности на железной дороге объявили в Подмосковье

Unsplash
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Месяц детской безопасности на железной дороге начался в Подмосковье. Старт профилактической акции дала Уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«За 10 месяцев 2023 года на железных дорогах Подмосковья пострадали 34 подростка, 23 из них погибли. У тех, кого удалось спасти, тяжелые травмы» - рассказала Ксения Мишонова.

По ее словам, многие подростки не снимают капюшоны и наушники во время перехода через пути, что часто становится причиной трагедии. Кроме того, 16 детей были зацеперами. Семь из них погибли.

В течение месяца все профильные министерства и ведомства Подмосковья будут принимать участие в профилактических мероприятиях. Мишонова подчеркнула, что информацию нужно донести до каждого родителя, до каждого ребенка, особенно тех, кто живет вблизи станций и часто ездит на электричках.

Школьникам еще раз напомнят о правилах безопасного поведения на железной дороге и о последствиях экстремальных увлечений. Ребятам расскажут о судьбах пострадавших от зацепинга подростков и приведут статистику.

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Дети Поезда
07 ноября 2023, 10:23
Права 320 дольщиков ЖК «Березовая роща» восстановили в Раменском
пресс-служба МинЖил политики МО
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Первые шесть домов в ЖК «Березовая роща» достроили в Раменском. Разрешение на ввод выдали в министерстве жилищной политики Подмосковья.

Комплекс из 14 домов начинала строить компания «Земли Московии». Передать квартиры 649 дольщикам должны были еще в 2014 году, но застройщик своих обязательств не выполнил.

В ноябре 2020 года наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение достраивать 13 домов, а дольщикам 14-го выдать квартиры в другом ЖК.

В марте 2022 года Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Московской области возобновил работы в ЖК «Березовая роща». Наконец, первые шесть домов достроены и введены в эксплуатацию. Строительство еще семи планируется завершить до конца года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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Дольщики Раменское
07 ноября 2023, 10:20
Подмосковная Система-112 приняла 7 тысяч сигналов от водителей через ГЛОНАСС с начала года
Пресс-служба Системы-112 Московской области
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Система-112 Подмосковья наладила взаимодействие с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» в 2017 году. Главной целью является более оперативное реагирование на ДТП. С начала года служба спасения приняла около семи тысяч обращений с помощью данной системы.

За семь лет подмосковная Система-112 приняла около 37 тысяч сигналов от водителей через ГЛОНАСС. Передать информацию можно как вручную, с помощью специальной кнопки, так и автоматически. В свою очередь, приборы подают сигналы об аварии в резервный центр обработки вызовов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Машины
07 ноября 2023, 10:02
Штрафы на 9 миллионов рублей начислили за нарушения в лесах Подмосковья в октябре
Комитет лесного хозяйства МО
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Лесная охрана провела 266 административных расследований в октябре по нарушениям, совершенным в подмосковных лесах. Штрафы по этим эпизодам превысили девять миллионов рублей.

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов рассказал, что основные нарушения в октябре были связаны с несоблюдением правил пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесу. Также выявлены случаи самовольных захватов лесной территории, рубки деревьев и заготовки дров.

Сумма начисленных в октябре штрафов превысила девять миллионов рублей. По постановлениям, выписанным в течение месяца и в предыдущие периоды, оплачено 20,7 миллиона рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков. Он подчеркнул, что правительство региона продолжает предпринимать меры по очистке лесов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы Природа Законы
07 ноября 2023, 10:01
Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 9 ноября
Фото stylishbag.ru
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С 3 по 6 ноября на территории Подмосковья не выявили ни одного возгорания в лесу. В ближайшие дни в регионе сохранится первый класс пожарной опасности.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, с 7 по 9 ноября ожидают первый класс пожарной опасности.

Сегодня днем температура воздуха поднимется до девяти градусов и опустится до семи ночью. Ожидается переменная облачность, возможен дождь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лесные пожары

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