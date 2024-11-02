Месяц пожарной безопасности объявили в Подмосковье

«К сожалению, в этом году мы видим рост числа трагических случаев с детьми на пожарах. Хотим обратить внимание каждого родителя на эту проблему, чтобы больше не допустить гибели детей в огне», - говорит уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Самыми частыми причинами пожаров стали возгорание электроприборов, нарушения при использовании печного отопления, неосторожное обращение с огнем.

Пожары часто происходят по ночам. В этом году такие трагедии случались в том числе и в многодетных семьях, что приводило к гибели детей. Причем, семьи были благополучными.

Омбудсмен отметил, что если бы в домах установили дымовые пожарные извещатели, многих трагедий удалось бы избежать. Это простое устройство должно стоять в каждом доме, где есть дети.

Ранее Ксения Мишонова призвала научить школьников любого возраста базовым правилам безопасности. Это поможет спасти жизнь в экстренных ситуациях.