01 апреля 2024, 22:48

Месяц чистоты и благоустройства стартовал в Подмосковье

ГУСТ МО
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Коммунальные службы приступили к весенней генеральной уборке общественных пространств и внутридомовых территорий в Подмосковье. Во всех городских округах проведут ямочный ремонт дорог, устранят дефекты на детских площадках, скамейках, заменят урны.

В ГУСТ Московской области напомнили об ответственности за испорченные элементы городского благоустройства. Для поиска нарушителей хорошо себя зарекомендовала система камер видеонаблюдения «Безопасный город».

В ведомстве подчеркнули, что существуют также и правила пользования детскими площадками.

Детям до 7 лет разрешается находиться на детской площадке исключительно под присмотром взрослых. Тем, кому уже исполнилось 16 лет и чей вес превышает 70 килограммов, пользоваться игровым оборудованием запрещено.

Также в подмосковном ГУСТ напомнили, что при обнаружении различных дефектов элементов городского благоустройства следует сообщить об этом в ближайший территориальный отдел ГУСТ МО или оставить заявку на сайте Добродел.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Правила
01 апреля 2024, 23:30
Более 70 кровель многоквартирных домов очистили от мусора с начала месяца чистоты в Подмосковье
ГУСТ МО
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Более 70 заявок на очистку кровель от мусора выполнили управляющие компании Подмосковья с начала весенней уборки под контролем ГУСТ Московской области. Крыши привели в порядок в 20 округах региона.

Так, кровли очистили в Балашихе на улице Текстильщиков в доме № 15, в микрорайоне Керамик на Керамической улице, в доме № 32, а также в деревне Пуршево на улице Новослободская в доме № 21, на улице 40 лет Победы в доме № 17 и в микрорайоне Авиаторов на улице Кожедуба в доме № 6.

В ведомстве напомнили, что для решения жилищно-коммунальных вопросов следует обратиться в Единую диспетчерскую службу через сайт ЕДС МО. Выполнить работы обязана управляющая компания в установленные сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха Мусор
01 апреля 2024, 23:11
Более 26 миллионов рублей заплатили нарушители чистоты в Подмосковье в марте
ГУСТ МО
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Сумма штрафов по упрощенной системе в марте превысила 26 миллионов рублей. Всего сотрудники ГУСТ Московской области вынесли 376 административных постановлений, 185 из которых получили водители большегрузных автомобилей за незаконную перевозку строительного мусора.

По словам руководителя ГУСТ Московской области в ранге министра Светланы Аиповой, штрафы пришлось заплатить автомобилистам, оставляющим свои машины в неположенных местах, например, возле мусорных контейнеров или в зонах зеленых насаждений.

Как отметили в ведомстве, система камер видеонаблюдения «Безопасный регион» позволяет легко обнаружить нарушителей, и от ответственности не удается уйти никому.

Так, например, в Красногорске четыре организации получили штрафы за ненадлежащее содержание тротуаров, внутриквартальных проездов и парковок во дворах на бульваре Космонавтов, улицах Карбышева, Королева и Панфилова, а также в поселке Нахабино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы Красногорск Водители
01 апреля 2024, 22:25
Сотрудники УК отработали более 120 обращений по содержанию газопроводов в Подмосковье с начала года
Госжилинспекция Московской области
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С начала 2024 года управляющие компании Подмосковья отработали 126 заявок на устранение коррозии и повреждения креплений газопроводов. Наибольшее количество обращений сотрудники ГУСТ Московской области зафиксировали в Электростали.

Также сотрудники управляющий компаний провели и другие работы. Так, в домах на улицах Советской, Маяковского и Чернышевского покрасили газовые трубы. А в доме № 6 на Первомайской улице с газопровода убрали посторонние предметы.

О дефектах внутридомового газового оборудования необходимо сообщать в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации или на сайт ЕДС МО. Как пояснили в ведомстве, УК обязаны устранить нарушения к установленные сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Газ Работа Электросталь Квартиры
01 апреля 2024, 21:37
Подмосковье снова вошло в тройку лидеров по индексу качества городской среды за 2023 год
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Подмосковье вновь вошло в тройку лидеров по индексу качества городской среды за 2023 год. По данным Минстроя России, Московская область занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, регион уже шестой год подряд входит в тройку лидеров по качеству индексу качества городской среды.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать комфортные условия для жизни каждого человека, особое внимание уделяем благоустройству общественных территорий. Самым главным результатом для нас является то, что перемены к лучшему чувствуют наши жители, и, конечно, очень приятно, что наши старания отмечает Минстрой России», - рассказал Воробьев.

Индекс оценивает 36 различных индикаторов качества городской среды - жилье, общественно-деловая и социально-досуговая, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство, а главные критерии оценки - это безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.

В этом году общий прирост индекса составил 15%. В категории «Крупные города» Мытищи и Химки оказались на первом месте. В категории «Большие города» лидерами стали Реутов, Красногорск и Люберцы, в номинации «Средние города» второе место получили Котельники, а на третьем месте Лобня. В категории «Малые города» первые три места заняли Истра, Можайск и Протвино.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство

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