Месяц чистоты и благоустройства стартовал в Подмосковье

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В ГУСТ Московской области напомнили об ответственности за испорченные элементы городского благоустройства. Для поиска нарушителей хорошо себя зарекомендовала система камер видеонаблюдения «Безопасный город».

В ведомстве подчеркнули, что существуют также и правила пользования детскими площадками.

Детям до 7 лет разрешается находиться на детской площадке исключительно под присмотром взрослых. Тем, кому уже исполнилось 16 лет и чей вес превышает 70 килограммов, пользоваться игровым оборудованием запрещено.

Также в подмосковном ГУСТ напомнили, что при обнаружении различных дефектов элементов городского благоустройства следует сообщить об этом в ближайший территориальный отдел ГУСТ МО или оставить заявку на сайте Добродел.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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