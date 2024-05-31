31 мая 2024, 19:46

«Места действительно не хватает». Директор физмат-лицея в Сергиевом Посаде Макарова — о скором переезде

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев держит на личном контроле строительство современного корпуса физмат-лицея в Сергиевом Посаде. Почему в старом здании стало тесно и какие сюрпризы ждут учеников в новом учебном году рассказала в интервью 360 директор учебного заведения Ольга Макарова.

Физико-технический лицей признан одним из лучших в стране, и, несмотря на 30 лет успешной работы в здании 19-го века, пришла пора переходить на новые стандарты обучения - такие же требования современная жизнь предъявляет и к зданиям школ. По словам Макаровой, в лицее располагаются всего девять учебных классов, две экспериментальные лаборатории и лингвистический класс, а так как в школе постоянно пополняется материально-техническая база, встал вопрос, а где же размещать? Пора расширяться «У нас очень хорошее современное оборудование, и мы поняли, что места действительно не хватает. Не хватает помещения, чтобы все это разместить, чтобы ребята могли разрабатывать свои научные проекты. К тому же мы поняли, что накопили очень большой педагогический опыт и хотели бы им поделиться», - рассказала Макарова.

Она добавила, что сейчас в лицее учатся сто пятьдесят шесть человек - два девятых, два десятых и два одиннадцатых класса. Новое же здание рассчитано на 525 учеников, причем обучение начнется уже с пятого класса. Педагоги и администрация школы приняли самое деятельное участие в проекте нового здания и даже внесли некоторые коррективы.

«На данный момент здание уже возвели, идут отделочные работы. Сейчас укладывается плитка, завозится новая сантехника, различная техника, оборудование для обеспечения классов. Также уже началось благоустройство территории - появятся открытые спортивные площадки. Монтируется видеонаблюдение. К тому же внесены коррективы по зонированию некоторых пространств. Например, в большом библиотечно-информационном центре мы решили, что необходимо создать определенные зоны: зону читального зала, зону IT, зону для создания детских инициатив, а также планетария и робополигона. Мы предусмотрели и закупку столов-трансформеров, чтобы можно было работать в парах, командами или по одному», - добавила Макарова.

Многофункциональное здание Новое здание - многофункциональное, продолжила директор лицея, в проекте заложены инженерный класс, классы технологии, моделирования, зоны отдыха и выставочные зоны. Она уверена, что, несмотря на техническую направленность учебного заведения, в нем непременно должно оставаться и место для творчества. Сейчас в лицее проходит выставка работ художников Сергиево-Посадского городского округа.

В лицее работает множество кружков, где каждый ученик найдет себе занятие по душе.

«Есть основная учебная деятельность, а есть внеурочная - дополнительное образование, также существуют и платные образовательные услуги. Мы сейчас подбираем различные программы для того, чтобы наш ученик был погружен в атмосферу науки и творчества», - пояснила Макарова.

Не менее важная часть учебного процесса в лицее посвящена спорту.

«„Спорт для всех“ - именно так звучит наш девиз. Это и баскетбол, и волейбол, и спортивное ориентирование, и, конечно же, шахматы. Шахматы - любимая игра наших учеников - на переменах идут настоящие баталии», - отметила Макарова.

Серьезные требования В этом году впервые в истории лицея 1 апреля стартовала приемная кампания. Желающих учиться именно в этом лицее набралось более 800 человек - на одно место претендовали 3-4 ученика. Ольга Макарова рассказала о конкурсном отборе в знаменитую школу.

«К нам пришли ребята с четвертого по десятый класс. Родители должны были подать онлайн заявление, а затем учеников ждали вступительные экзамены. Четвероклассникам предстояло показать свои способности к математике и русскому языку, а также пройти психолого-педагогическое тестирование для выявления талантов детей. А ребята седьмого-десятого классов сдавали экзамены по физике, математике и русскому языку», - пояснила Макарова.

Также лицей уже много лет успешно сотрудничает с ведущими вузами страны. В школу приходят представители высших учебных заведений, чтобы помочь лицеистам определиться с выбором будущей профессии.

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Школы Экзамены
31 мая 2024, 20:08
Ежегодный фестиваль креативных детских колясок прошел в Химках
Медиасток.рф
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В Химках в сквере «Юбилейный» прошел традиционный «Парад колясок». В мероприятии приняли участие более 120 человек.

Победителями «Парада колясок» стали три проекта - «Цветочная композиция», «Солнечное поле» и «Летающая тарелка». Их авторы получили в подарок трансформируемые беговелы. Вторые места достались коляскам «Сани Деда Мороза», «Химкинский цирк» и «Гуси-лебеди», за что юные участники награждены трехколесными самокатами. Бронзовые медали ушли владельцам проектов «Композиция растений», «Космический корабль» и «Поле ромашек», которые получили игровые шатры.

Также автору коляски «Авиаторы» в качестве приза зрительских симпатий вручили велосипед.

На площадке работали профессиональные аниматоры, а все желающие смогли сделать памятные фотографии у специальной фотозоны. Напомним, что «Парад колясок» в Химках проводится уже в седьмой раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Дети Химки конкурсы
31 мая 2024, 19:48
Глава Лобни Кротова провела совещание по вопросам транспортного обеспечения
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Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела совещание с участием представителей транспортных компаний, контролеров и специалистов РЖД. В ходе встречи обсудили текущую ситуацию с обеспечением транспортом муниципалитета.

Особое внимание уделили вопросу обеспечения доступности ближайшего пляжа в Новосельцево. Рассматривается возможность введения дополнительного автобусного маршрута № 36.

Управляющая региональная транспортная компании продемонстрировала высокую эффективность. За нарушение правил проезда без билетов оштрафовано 79 пассажиров.

На следующей неделе запланировано провести крупное совещание с областным ГИБДД.

Одной из ключевых тем обсуждения стал проект по реконструкции железнодорожной станции. Планируется возведение временной платформы, а для повышения эффективности строительства предложено начать снос здания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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Лобня Дороги Автобусы
31 мая 2024, 19:19
Выездная администрация по вопросам ЖКХ прошла в поселке Назарьево
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Заместитель главы Одинцовского округа Александр Тесля вместе с жителями провел обход поселка Назарьево. На встрече обсудили ряд вопросов, которые касаются благоустройства, ЖКХ и содержания дорог.

Одной из тем стало состояние хоккейной коробки. Ежегодно здесь зимой заливают каток, а летом проводят футбольные матчи. Но состояние спортивного объекта поддерживается лишь силами местных жителей.

«В ходе инспекции мы зафиксировали ряд проблемных вопросов. К ним относятся качество питьевой воды в поселке Назарьево, ремонт покрытия на детской площадке в сквере у КДЦ „Назарьевский“, содержание сквера, хоккейной коробки и мемориала, находящегося в ведении культурно-досугового центра, закрытие кружков. Также обсудили закрытие единственного магазина в поселке, обустройство остановки на маршруте от Можайского шоссе до Назарьево, уборку центральной дороги и обустройство парковки у детского сада. Все проблемы передаем в работу профильным службам администрации», - сообщил Александр Тесля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Одинцово Благоустройство ЖКХ Дороги
31 мая 2024, 19:13
«Берите детей, друзей». Андрей Воробьев позвал жителей на День защиты детей в парки Подмосковья
Пресс-служба губернатора Московской области
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Губернатор Московской области в преддверии Дня защиты детей рассказал о сюрпризах, которые ждут ребят. Завтра, 1 июня, все юные посетители парков получат мороженое, а кроме того, там будут работать аниматоры и аквагримеры. Также для них проведут множество увлекательных мастер-классов и спортивных состязаний.

«По традиции подготовили для ребят более 60 тысяч упаковок мороженого, чтобы раздать его в 60 парках Подмосковья», - написал Воробьев в своем Telegram -канале.

Например, в балашихинском парке «Пехорка» для детей проведут мастер-классы и различные игры, а «Маленький театр кукол» научит управлять куклами, IT-центр «Компас» - робототехнике.

Не менее насыщенная программа ждет и посетителей парка «Городок» в Рузе. Там пройдет квест «Навигатор» по следам динозавров» - ребята примут участие в настоящих археологических раскопках. Также интересно будет и парке «Скитские Пруды» Сергиево-Посадского городского округа.

«Начало акции в 12:00. Берите детей, друзей и приходите в парки наслаждаться „Летом в Подмосковье“», - пригласил всех на праздник губернатор Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Дети Андрей Воробьев Парки

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