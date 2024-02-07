Места активного отдыха оборудовали заведениями общепита в Подмосковье

Рейды по соблюдению миграционного законодательства и законодательства по воинскому учету проходят в Солнечногорске. По итогам проверок порядка 20 человек депортируют с территории Российской Федерации.

Участие в рейдах принимают специалисты управления безопасности администрации муниципалитета, офицеры 483-го военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации, сотрудники полиции и представители военкомата.

Недавно такой рейд прошел в деревне Майдарово. В отделение полиции доставили 11 человек. В отношении трех из них составили протоколы об административном правонарушении. Материалы направлены в суд.

«Участники рейда проверяли как соблюдение законности предоставления самого съемного жилья, так и соблюдение миграционного законодательства. Информацию о местах незаконного проживания мигрантов, как правило, специалисты устанавливают из обращений жителей», - отметил начальник управления безопасности администрации городского округа Солнечногорск Вадим Шевырев.

В конце января сотрудники правоохранительных органов и представители администрации муниципалитета также провели серию рейдов в деревнях Хоругвино и Радумля. По итогам нескольких проверок в деревне Радумля в отделение полиции доставили около 80 человек. Более 40 из них привлекли к административной ответственности. При этом порядка 20 человек подлежат депортации с территории Российской Федерации.

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