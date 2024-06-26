Меры соцподдержки для многодетных семей расширят в Подмосковье

«В Год семьи, согласно поручению президента, мы основной акцент делаем на поддержке наших семей с детьми. Это очень правильный законопроект, а главное ко времени», - сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Сейчас многодетные семьи могут бесплатно знакомиться с экспозициями в музеях или посещать выставками раз в месяц. Новый закон позволит делать это без ограничений и в удобное для жителей Московской области время.

По словам Брынцалова, в случае принятия законопроекта новая мера соцподдержки коснется 112 тысяч семей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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