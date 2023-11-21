21 ноября 2023, 17:26

Меры поддержки бизнеса обсудили на встрече с предпринимателями в Лобне

Пресс-служба администрации города или района
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Глава Лобни Игорь Демешко провел встречу с трудовым коллективом и руководством торгового центра «Поворот». На мероприятии обсудили региональные и муниципальные меры поддержки предпринимательского сообщества, а также планы ТЦ на развитие.

«В Лобне более 4,2 тысячи представителей крупного, среднего и малого бизнеса. Несмотря на санкционное давление, наши предприниматели активно ведут дела, многие из них расширяют производственную базу, обеспечивая городской округ дополнительными рабочими местами. Развитие экономики неотделимо от развития комфортной городской среды», - отметил Игорь Демешко.

Администрация городского округа готова к открытому диалогу с бизнесом. Поддержка предпринимателей - одна из приоритетных задач.

На встрече стало известно, что скоро на площади возле ТЦ «Поворот» откроется каток. К Новому году здесь можно будет приобрести елку и подарки на тематической ярмарке.

Губернатор Андрей Воробьев поручил подготовить спортивную инфраструктуру к началу зимы. В Подмосковье организуют более 3,6 тысячи мероприятий в преддверии Нового года.

Лобня
21 ноября 2023, 18:03
Завод соусов и специй в Щелкове расширил производство
Телеканал «360»
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«Русская бакалейная компания» в Щелкове расширила производство соусов и специй и не планирует останавливаться на достигнутом. Она работает на рынке более 20 лет и успела завоевать доверие потребителей.

На предприятии изготавливают пряную корицу, острый перец чили, ароматный чеснок и другие специи. Всего в ассортимент входят более 500 наименований. Одна из главных ценностей продукта - он полностью натуральный, без каких-либо примесей и консервантов.

Сырье для производства привозят со всего мира, в том числе из Азии, Китая и Африки. На заводе его перемалывают в мельницах и потом смешивают в приправы.

«В чем наше преимущество? Наверное, в том, что мы сами его производим, сами готовим приправы, и это позволяет нам, во-первых, поддерживать стабильное качество, стабильный вкус и давать потребителю то, что он хочет», - рассказал директор компании Алексей Дубовой.

Сейчас на заводе завершается реконструкция. В ходе работ полностью заменили коммуникации, построили котельную и подстанцию, а в цехах сделали перепланировку. Благодаря этим работам удалось увеличить производственные мощности в 2,5 раза.

Теперь предприятие ежемесячно выпускает до 1200 тонн готовой продукции. А в мае этого года «Русская бакалейная компания» стала участником национального проекта «Производительность труда».

Отметим, что у компаний, работающих на территории Подмосковья, много возможностей для увеличения производственных мощностей. Речь идет о мерах поддержки бизнеса со стороны правительства.

«Значительное количество средств за счет мер поддержки Московской области производственное предприятие может субсидировать и, соответственно, повысить эффективность своего производства за счет снижения затрат на приобретение оборудования», - рассказал президент союза Торгово-промышленной палаты Московской области.

Сейчас в планах у руководства завода - расширение производства. Новая площадка займет порядка четырех гектаров земли. К 2025 году здесь наладят выпуск соусов, пищевых добавок и помола.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач, поставленных правительству Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Щелково Заводы
21 ноября 2023, 18:00
Свыше 100 самозанятых из Подмосковья посетили мастер-класс по управлению продажами
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Мастер-класс по управлению продажами прошел для самозанятых Подмосковья. Его посетили свыше 100 человек.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, спикером мероприятия стал бизнес-тренер и предприниматель Владимир Якуба. Он рассказал о главных приемах в продажах, полезных навыках и техниках. Среди участников также разыграли призы в виде онлайн-курсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поддержка предпринимателей в Московской области
21 ноября 2023, 17:47
Спортсмен из Балашихи Алексей Манихин завоевал медаль на первенстве мира в Японии
Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Алексей Манихин из Балашихи завоевал бронзовую медаль на первенстве мира по киокусинкай. Турнир среди юношей 15-17 лет проходил в Токио.

На первенстве мира в Японии участвовали более 1800 спортсменов. Соревнования проходили в рамках абсолютного чемпионата мира по киокусинкай, который состоялся уже в 30-й раз.

Алексей Манихин из Балашихи занимается в спортивной школе «Орион». Он прошел три круга боев, в последнем уступил сопернику по весам, разница более 3 килограммов.

Алексей Манихина и его тренер Сергея Галактионова везут в Балашиху бронзовую медаль мирового уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Балашиха
21 ноября 2023, 17:46
Новые валидаторы появились на станциях Усовской ветки в Подмосковье
пресс-служба АО "Центральная ППК"
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Центральная пригородная пассажирская компания установила новые валидаторы на четырех станциях Усовской ветки Белорусского направления. Теперь пассажиры смогут оформлять здесь билеты в приложении и покупать абонементы на нужное количество поездок.

Устройства установили на станциях Ильинское, Барвиха, Раздоры и Ромашково.

Ознакомиться с расписанием поездов можно на официальном сайте ЦППК.

Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово

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