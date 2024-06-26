Меры безопасности при проведении выпускных вечеров усилят в Мытищах

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Также разработают дополнительные меры по совершенствованию профессионального уровня сотрудников муниципальных управлений, ответственных за реализацию мероприятий в области противодействия терроризму. Принято решение организовать специализированные тренинги и курсы повышения квалификации для данных специалистов.

Под отдельным контролем остаются объекты торговли, где также усиливаются меры безопасности. Ответственные сотрудники предприятий обязаны пройти дополнительное обучение, чтобы быть готовыми к любым чрезвычайным ситуациям.

«Только совместными усилиями мы можем обеспечить безопасность наших граждан. Обучение и повышение квалификации сотрудников - важный шаг в этом направлении», - подчеркнул представитель комиссии.

Заседание завершилось утверждением плана действий и распределением обязанностей среди участников. В ближайшие дни начнется практическая реализация принятых решений.

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