02 марта 2024, 19:04

Мероприятия по модернизации систем теплоснабжения определили в 6 округах Подмосковья

Министерство энергетики Московской области
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Правительство Подмосковья продолжает активную работу над созданием программы модернизации системы теплоснабжения региона. В заседаниях штабов по модернизации теплоснабжения приняли участие представители 57 муниципалитетов Подмосковья.

На этой неделе обсуждались вопросы, касающиеся теплоснабжения Лотошина, Черноголовки, Молодежного, Талдомского, Шаховской и Серебряных Прудов. Заседания прошли при участии вице-губернатора Московской области, министра энергетики Евгения Хромушина.

Так, в городском округе Лотошино обсуждалась возможность включения в госпрограмму капитального ремонта участков тепловых сетей, включая сети котельной № 8, № 11 и другие. Решение по этим мероприятиям будет принято после гидравлических испытаний в мае–июне.

Руководитель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Ольга Третьякова в Лотошине подчеркнула важность работы штаба и действий правительства региона по модернизации теплосетей.

«Все это позволит тщательно подготовиться к будущему отопительному сезону, и, я надеюсь, жители будут спать спокойно. Наша организация обязательно примет участие в общественном контроле реализации всех принятых на Штабе решений», - подчеркнула Ольга Третьякова.

Аналогичные проблемные вопросы обсудили и в других городских округах. Работа по модернизации теплосетей будет продолжаться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ
02 марта 2024, 19:57
Подмосковные спортсмены завоевали 14 медалей на первенствах России по греко-римской борьбе
Федерация спортивной борьбы России
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Подмосковные спортсмены завоевали четыре золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей на первенствах России по греко-римской борьбе до 16 лет и до 21 года. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

На соревнованиях среди юных борцов до 16 лет, проводившихся в Суздале, команда Подмосковья заняла первое место в общекомандном зачете среди 66 регионов России. Спортсмены из региона завоевали две золотые, серебряную и четыре бронзовые медали. Первые места заняли борцы Дмитрий Тельпиз и Арсен Кудаев, а также отличились Мухаммад Салиев, Максим Головенчиц, Егор Чернышков и Вадим Троицкий.

В рамках первенства России среди юниоров до 21 года, проходившего в Омске, сборная Московской области также показала высокие результаты. Команда выиграла две золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Отлично выступили Мансур Саитов и Максим Аверин, а также Дорджи Шунгурциков, Билал Берсанукаев, Анатолий Аверин, Алибек Амиров и Дзамболат Габеев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве новых спортивных объектов на территории Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
02 марта 2024, 18:07
Работы по уборке снега с крыш усилят в Химках по распоряжению Дмитрия Волошина
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках наступил период интенсивной очистки кровель от снега. По поручению главы городского округа Дмитрия Волошина, коммунальные службы усилили работу. Сейчас крыши расчищают более 50 работников.

В ходе проверки техники и готовности команд, Волошин подчеркнул важность безопасности и оперативности в проведении этих работ.

Сейчас в Химках стартовала весенняя чистка дворов и общественных пространств. Особое внимание уделяют тротуарам и местам для парковки. Жителей просят по возможности не занимать машиноместа в дни уборки, чтобы облегчить доступ к этим зонам.

«На этой неделе масштабные работы по уборке дворов провели в Новых Химках, в эти выходные ресурсы направляем на микрорайон Старые Химки. Темпы работ наращиваем, чтобы как можно скорее привести все территории в порядок после зимы», - отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ Химки
02 марта 2024, 18:00
Депутат Николай Томашов представил жителям Химок отчет о проделанной за год работе
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В школе «Триумф» прошла встреча депутата Николая Томашова с активными жителями Химок и представителями советов домов. За минувший год депутат помог решить более 450 проблем, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, которые подняли жители.

По инициативе главы Химок и при поддержке губернатора Николай Томашов активно работает над тем, чтобы жители могли напрямую влиять на то, как развивается округ. Он курирует 92 дома и всегда на связи в чатах, чтобы оперативно решать возникающие вопросы.

За прошлый год депутат провел 26 встреч с жителями, помогая им разрабатывать инвестиционные программы для улучшения жилищных условий. Также он организовал 36 личных приемов, чтобы каждый мог поделиться своими проблемами и предложениями.

На встрече также обсудили планы на следующий год и новые идеи по улучшению инфраструктуры Химок, которые предложили сами жители.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. По словам главы области, для страны основная задача - это забота о людях.

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Химки Депутаты
02 марта 2024, 17:57
Экспорт сельхозпродукции в страны Африки обсудили в Подмосковье
пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Встреча с участием посла по особым поручениям МИД России, руководителя Секретариата Форума «Россия — Африка» и представителями крупных компаний прошла в Центре агропромышленного развития Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Основной темой обсуждения стал экспорт из региона в Африку.

В ходе встречи обсудили перспективы расширения экспорта продукции сельского хозяйства в страны Африки, такие как Египет, Эфиопия, Нигерия, Саудовская Аравия и Алжир.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов отметил важность диалога между отраслевыми специалистами и производителями, который позволил выявить проблемные аспекты и задать вопросы, требующие контроля.

«Для нас это важный шаг с точки зрения развития отрасли», - подчеркнул Владислав Мурашов.

Особое внимание уделили предложениям о сотрудничестве, поступившим от кондитерской фабрики «Волшебница» из городского округа Люберцы и производителя детского питания «Инфаприм» из Истры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Африка Экспорт Сельское хозяйство Бизнес

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