Мероприятия ко Дню защиты детей пройдут во всех микрорайонах Лобни 1 июня

Дворец Культуры «Луговая» приглашает жителей Лобни на праздничную игровую программу, начало которой запланировано на 1 июня в 12:00. В рамках мероприятия проведут игры и эстафеты, конкурс рисунков на асфальте, выступления творческих коллективов, а также шоу гигантских мыльных пузырей. Для детей подготовлены сладкие призы.

В этот же день в ДК «Луговая» состоится музыкальный спектакль «Сказки Южного ветра» от театральной студии Дворца Культуры и хореографического ансамбля «Изумруд».

В парке «Киово» для детей организуют различные мероприятия, включая концертную программу от творческих коллективов ЦД «Восточный», интерактивные мастер-классы, «Город профессий», открытую тренировку по фитнесу, а также танцевальную программу и дискотеку для подростков. Начало программы также намечено на 1 июня в 12:00.

В Доме Культуры «Чайка» пройдет акция «Мы дети Московской области» в тот же день, начало в 12:00.

Музей истории города Лобня приглашает на праздник «В гостях у Чебурашки».

На стадионе «Москвич» пройдет семейный фестиваль с спортивными состязаниями по волейболу, баскетболу и эстафетам среди семей города Лобня.

В ДК «Красная поляна» праздник запланирован на 3 июня с интерактивной программой «Праздник со вкусом детства» в 15:00 на площади Дома Культуры.

В ДК «Чайка» в рамках Дня защиты детей проект «Добрология» организует выставку рисунков детей-инвалидов, которая будет доступна ежедневно с 1 по 10 июня с 10:00 до 22:00 по адресу улица Дружбы, 3.

Напомним, что вход на все мероприятия свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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