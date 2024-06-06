06 июня 2024, 12:51

Мероприятия ко дню рождения Пушкина пройдут в парке Толстого в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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День рождения известного русского поэта Александра Пушкина отпразднуют во всех микрорайонах Химок. Жители смогут принять участие в десятках тематических мероприятий, приуроченных специально к празднику. Самые масштабные гуляния пройдут в «Умной библиотеке» и в парке Толстого.

Стихотворения и песни прозвучат для жителей округа в парке Толстого 6 июня в 18:00. Концерт, приуроченный ко дню рождения Александра Пушкина, состоится у сцены. Кроме того, подготовились и в «Умной библиотеке». Там организуют лекции, викторины и квесты. Все победители получат подарки.

«Центральная городская библиотека в Химках - уникальный и современный библиоцентр. Интонационное пространство для интеллектуального досуга детей и родителей. С начала этого года на базе „Умной библиотеки“ провели более 500 бесплатных мероприятий и мастер-классов для химчан всех возрастов», - отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Участие по предварительной записи по телефону: 8(999)939-70-39.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Праздники Химки Александр Пушкин
06 июня 2024, 13:59
Противопожарные мероприятия проведут в Подмосковье
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Противопожарное обустройство лесов продолжается в Подмосковье. Специалисты уже выполнили 63% от запланированных работ.

Как рассказал глава Комлесхоза Подмосковья Евгений Агулов, противопожарные мероприятия проводят во всех округах области. Самые высокие показатели отметили в Талдоме, Ступине, Шатуре, Сергиевом Посаде и лесничестве «Русский лес».

«Они включают устройство и прочистку минерализованных полос, эксплуатацию лесных дорог, установку и ремонт мест отдыха. На данный момент общий процент выполнения противопожарных мероприятий составляет 63%», - рассказал он.

Противопожарное обустройство проводят на протяжении всего сезона - с начала весны и до формирования устойчивого снежного покрова.

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Природа Лесные пожары
06 июня 2024, 13:54
Неонатальный скрининг провели для 30 тысяч детей в Подмосковье с января
Пресс-служба Министерства здравоохранения МО
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Новорожденных в Московской области проверяют на 36 генетических заболеваний. Так, с начала года неонатальный скрининг прошли почти 30 тысяч малышей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

«Благодаря проведению такого исследования, мы можем своевременно выявить детей из группы риска и начать лечение, а также диспансерное наблюдение», - прокомментировал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Благодаря проведенным обследованиям врачам удалось выявить у 50 детей генетические заболевания на ранней стадии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о производстве лекарств в Красногорске. Лаборатория «Биннофарм Групп» замещает импортные медикаменты.

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Исследования Дети Здравоохранение Врачи
06 июня 2024, 13:48
«Индустриальный суверенитет страны». Воробьев — о запуске производства горно-шахтного оборудования в Солнечногорске
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Производство горно-шахтного оборудования запустят в Солнечногорске в 2027 году. Соответствующее соглашение губернатор Андрей Воробьев и учредитель ООО «Гормаш Глобал» Алексей Каширский подписали на ПМЭФ.

По словам губернатора, запуск производства горно-шахтного оборудования для подземных работ - еще один шаг к индустриальному и технологическому суверенитету России.

«Уже в 2027 году на двух заводах в Солнечногорске смогут производить более 500 машин в год: шахтные самосвалы грузоподъемностью до 50 тонн, буровые установки, погрузо-доставочные машины, а также различную вспомогательную технику для горных работ» , - подчеркнул Воробьев.

Компания планирует поставлять продукцию на Дальний Восток, Таймыр, Кольский полуостров и другие территории, где активно ведется добыча полезных ископаемых. Инвестиции в проект составляют 42 миллиарда рублей, а его реализация позволит создать в округе около двух тысяч рабочих мест.

«Мы уже получили два участка по программе „Земля за рубль“ в Солнечногорске. На заводах будет производиться вся линейка горно-шахтного оборудования, которое сегодня остро необходимо для горнодобывающей отрасли нашей страны», - заключил Каширский.

Отмечается, что все оборудование, которое будут производить на заводах, планируется выпускать под собственным брендом Stellar.

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Солнечногорск Андрей Воробьев Заводы ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 13:48
Слияние сил. Подмосковье и холдинг «Строительный альянс» подготовили новый проект
Телеканал «360»
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Правительство Московской области и холдинг «Строительный альянс» на полях ПМЭФ-2024 подписали соглашение о строительстве пятой очереди производственно-складского комплекса в формате Light Industrial на территории индустриального парка «Есипово». Соучредитель компании Артем Петрухин в интервью 360.ru рассказал, что в планах — выполнить проект за год.

«Планируем достаточно быстро его реализовать. Мы запустили все необходимые работы изыскательского характера, начинаем проектирование. Я очень надеюсь, что весной следующего года мы выйдем уже на строительную площадку. И в течение года его реализуем», - сказал он.

Все сошлось Идея формата Light Industrial подразумевает, что на одной территории сосуществуют различные производственные предприятия, которые могут удачно коллаборировать. Такое серьезное развитие проект получил в Подмосковье, потому что регион большой и экономически развит.

Петербургский международный экономический форум - одно из главных мероприятий для бизнеса и экономики в стране. Он ежегодно проходит летом в Санкт-Петербурге. Впервые ПМЭФ состоялся в 1997 году, а с 2006-го его патроном и постоянным участником стал президент России.

На полях форума Подмосковье и Белоруссия подписали соглашение о запуске крупного производства строительных материалов в Наро-Фоминске. Появится терминал для приемки цемента железнодорожным транспортом, заводы по производству товарного бетона и сухих строительных смесей.

Если есть развитая промышленная инфраструктура, подчеркнул Петрухин, производственным предприятиям намного проще и быстрее зайти и запустить производство. Они не отвлекаются на поиск земельных участков, строительство, проектирование.

«У них есть своя отрасль, где они профессионалы, и мы пытаемся создать для них максимально комфортные условия, чтобы они никогда больше не отвлекались ни на что внешнее, а могли заниматься только делом», - пояснил инвестор.

Промышленная ипотека - драйвер экономики В 2022 году подмосковный Мининвест разработал и запустил уникальный инструмент - промышленную ипотеку. Партнер холдинга «Строительный альянс» заявил, что это не просто помощь для промышленных предприятий.

Строительство Интервью Бизнес Экономика

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