Мероприятия ко Дню российской науки пройдут в Серпухове

В 2018 году в округе появился Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наук. В его рамках объединили пять научных институтов. Сегодня в учреждении ведут исследования в области физико-химической биологии.

«Проводимые в Институте биофизики клетки РАН исследования носят в основном фундаментальный характер, но их результаты могут быть полезны для разработки подходов к терапии различных заболеваний, для адресной доставки лекарственных соединений в клетки человека, оптимизации условий хранения органов в трансплантологии, создания диагностических тест-систем», - пояснил ученый секретарь Института биофизики клетки РАН Константин Шавкунов.

Ученые отмечают, что взаимодействие научных центров Серпухова становится особенно важным в условиях ограничений и санкций.