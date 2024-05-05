05 мая 2024, 15:08

Мероприятие «Путь ленты» прошло в Чехове

Телеканал «360»
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В патриотическом флешмобе «Путь ленты» в Чехове приняли участие более 150 человек, разворачивая 50-метровую георгиевскую ленту на набережной реки Теребенки. Под звуки оркестра «Серебряные трубы» прозвучала специально записанная песня к Дню Победы.

В патриотическом флешмобе «Путь ленты» поучаствовали более 150 человек. Георгиевская ленточка растянулась на 50 метров вдоль набережной реки Теребенки в Чехове. Этой большой ленте уже несколько лет: полотно ежегодно становится одним из главных атрибутов молодежных акций.

«Пришлось нам закупить материал, кроить, шить. Помогали волонтеры. Достаточно трудоемкая работа. Но мы справились. Эта лента у нас теперь на века. Будем передавать из поколения в поколение», - поделилась директор Чеховского молодежного центра Лилия Симашина.

Сопровождала флешмоб песня, записанная под аккомпанемент оркестра «Серебряные трубы» специально ко Дню Победы. За время мероприятия волонтеры раздали более 300 георгиевских лент.

Массовый молодежный флешмоб открыл в Чехове череду патриотических мероприятий в честь 79-й годовщины победы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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День Победы 9 мая Флешмобы Чехов
06 мая 2024, 23:54
Патрулирование пожароопасных участков лесов провели в Подмосковье
Комитет лесного хозяйства МО
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Патрулирование прошло на территории нескольких участков лесного фонда Подмосковья, где наблюдается высокая активность отдыхающих и существует риск возникновения пожаров. В мероприятии участвовали сотрудники отделов надзора и профилактики МЧС России по Московской области, правоохранительных органов, а также эксперты лесной охраны.

Патрулирование осуществлялось в Лосино-Петровском городском округе - вблизи населенных пунктов Савинки, Топорково и Осеево, в Пушкинском городском округе - недалеко от города Красноармейска, поселков Лесной, Зеленоградский и Софрино, а также у деревень Невзорово и Алешино.

Кроме того, инспекции прошли в Щелковском городском округе - вблизи деревень Камшиловка, Сабурово и Воря-Богородское, а также поселков Клюквенный и Фряново.

С приходом теплых весенних дней люди активно начали посещать леса, иногда не соблюдая основные правила поведения. Небрежное обращение с огнем, оставленные горящие костры, мусор, брошенные окурки, а также поджигание сухой травы становятся основными причинами возникновения лесных пожаров.

«Несмотря на выходные и праздничные майские дни, ведутся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение нарушений лесного законодательства, особенно в части нарушений Правил пожарной безопасности в лесах», - добавил начальник отдела лесного хозяйства Московского учебно-опытного филиала ГКУ МО «Мособллес» Алексей Толстухин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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Пожары Лесные пожары Правила
06 мая 2024, 23:23
Инвесторам из Китая предложили создать производства в Подмосковье
Мининвест
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Делегация Подмосковья провела ряд встреч с руководством высокотехнологичных китайских компаний в рамках визита в Китай. Зампред правительства, министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева пригласила представителей бизнеса к сотрудничеству.

На территории Московской области создана уникальная экосистема для развития бизнеса - это делает регион привлекательным для инвестиций в производство. Формат готовой промышленной недвижимости позволяет максимально сократить расходы на возведение заводов и значительно снизить сроки запуска.

«В регионе создано уже пять таких площадок, в том числе в Солнечногорске и Подольске, еще девять находятся в стадии реализации», - добавила Зиновьева.

Промышленный коворкинг «Индастриал сити» стал площадкой для нескольких международных инвестиционных проектов. Например, на территории индустриального парка «Есипово» уже заработал завод компании «СиЭнПи Рус» - лидера по производству насосного оборудования в Китае.

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Инвестиции Бизнес Заводы Китай
06 мая 2024, 22:55
Конкурс «Народная медицинская сестра» стартовал в Подмосковье
Московский областной онкологический диспансер
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Конкурс «Народная медицинская сестра» стартовал в Московском областном онкологическом диспансере. Процесс голосования проходит в три этапа, в ходе которых любой подписчик сообщества может выдвинуть кандидатуры и проголосовать за лучшую медицинскую сестру учреждения.

Главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов рассказал, что в связи с празднованием Международного дня медицинской сестры и с целью оценки эффективности работы среднего медицинского персонала было принято решение о проведении конкурса.

Он проводится при поддержке первичной профсоюзной организации Московского областного онкологического диспансера. Три финалиста получат ценные призы и почетные грамоты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи конкурсы
06 мая 2024, 22:30
Пациентов детской подмосковной больницы поздравили с Пасхой
Пресс-служба Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (Кукушкина Елизавета Сергеевна)
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Отец Димитрий храма иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской Слободе Сретенского благочиния града Москвы посетил областную травматологическую больницу. Там он поздравил маленьких пациентов с Пасхой.

Он рассказал им о значение этого светлого праздника в православной традиции, а также отметил его историю и значимость в богослужении. Студенты московской государственной консерватории имени Петра Чайковского представили детям инструменты симфонического оркестра и сыграли небольшие классические произведения. Каждый ребенок и сотрудник больницы получил сладкий подарок в конце мероприятия.

«Такие мероприятия помогают не только развлечь маленьких пациентов, но и укрепить их дух и веру в лучшее», - указал главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница активно сотрудничает с волонтерскими центрами и всегда поддерживает их деятельность.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Дети Больницы Пасха Врачи

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