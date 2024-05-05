Мероприятие «Путь ленты» прошло в Чехове

В патриотическом флешмобе «Путь ленты» поучаствовали более 150 человек. Георгиевская ленточка растянулась на 50 метров вдоль набережной реки Теребенки в Чехове. Этой большой ленте уже несколько лет: полотно ежегодно становится одним из главных атрибутов молодежных акций.

«Пришлось нам закупить материал, кроить, шить. Помогали волонтеры. Достаточно трудоемкая работа. Но мы справились. Эта лента у нас теперь на века. Будем передавать из поколения в поколение», - поделилась директор Чеховского молодежного центра Лилия Симашина.

Сопровождала флешмоб песня, записанная под аккомпанемент оркестра «Серебряные трубы» специально ко Дню Победы. За время мероприятия волонтеры раздали более 300 георгиевских лент.

Массовый молодежный флешмоб открыл в Чехове череду патриотических мероприятий в честь 79-й годовщины победы.

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