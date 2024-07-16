Мероприятие ко Дню семьи прошло в библиотеке имени Андрея Белого в Балашихе

Семейный праздник жители Балашихи отметили с песнями и стихами вместе с творческими коллективами в центре детского и семейного чтения Центральной библиотечной системы имени Андрея Белого. Программу под названием «Дарите любимым ромашки» подготовили артисты из клуба «Серебряный возраст» и литературно-творческого объединения «Созвучие».

Руководитель литературного союза «Созвучие» Альбина Купреченко рассказала слушателям историю жизни православных святых Петра и Февронии, чей союз стал образцом семейности.

Жители с радостью поделились своими историями из жизни о счастливых союзах. Также они рассказали пословицы о семейных ценностях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности. Он напомнил об уважении друг к другу и рассказал, что в Подмосковье 1,2 миллиона семей , в которых воспитываются 1,7 миллиона детей.

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