Мероприятие к годовщине прорыва блокады Ленинграда прошло в Химках

Перед жителями выступили муниципальный депутат Алексей Федоров и лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева. Они напомнили собравшимся о событиях 1943 года, о наступательной операции советских войск «Искра».

«В Ленинграде люди работали в тылу и на фронте на пределе своих возможностей. 18 января того же года в ходе наступления наша армия наконец прорвала блокаду», - прокомментировал Алексей Федоров.

Мероприятие прошло в рамках патриотической программы, которая развивается в Химках. В ее рамках организуют события, помогающие воспитывать у людей уважение к истории страны.

«Блокада Ленинграда - одна из самых суровых страниц в истории Великой Отечественной войны. 872 дня нацисты подвергали его жителей и защитников голоду, холоду, регулярным артиллерийским обстрелам и бомбежкам», - отметила Олеся Климачева.