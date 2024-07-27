27 июля 2024, 19:47

Мероприятие для молодых мам прошло в центре «Импульс» в Мытищах

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Молодежный центр «Импульс» в Мытищах стал площадкой для встречи мам из клуба молодых родителей «Импульс семьи». Перед собравшимися выступила психолог когнитивно-поведенческой терапии Анастасия Павловна Соловьева.

Она поделилась своими знаниями и опытом, раскрывая важные аспекты детско-родительских отношений. В ходе мероприятия спикер провела тренинг, направленный на проработку уверенности в себе и избавление от тревожности, что помогло участникам лучше справляться с конфликтами.

В игровой форме мамы смогли погрузиться в изучение своего внутреннего мира, осознать свои желания и страхи, а также развить навыки рефлексии. Участницы отметили, что такие занятия помогают им не только лучше понимать себя, но и налаживать отношения с детьми.

Клуб молодых семей «Импульс семьи» продолжает свою работу, и все желающие могут присоединиться к его мероприятиям. Это отличная возможность открыть для себя практические методы, которые помогут глубже осознать свои потребности и эмоции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Дети Мытищи Семья
27 июля 2024, 19:33
Бассейн «Бригантина» в Мытищах откроют после реконструкции 1 августа
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Реконструкция бассейна «Бригантина» в Мытищах близится к завершению. Уже в августе здесь пройдут соревнования с участием сильнейших спортсменов региона и страны.

На данный момент завершается покраска полов, подготавливается вода в бассейне, устанавливаются радиаторы отопления. Уже запущена система вентиляции. Обновляются и входные группы бассейна, что создаст комфортные условия для посетителей.

Спортивная школа Мытищ по плаванию уверенно занимает лидирующие позиции в Подмосковье, и обновленный бассейн «Бригантина» поможет спортсменам добиться новых побед. Завершение всех работ запланировано на 1 августа.

В начале следующего месяца пройдет торжественный заплыв воспитанников школы по плаванию, который станет ярким событием и символом нового этапа в развитии спортивной инфраструктуры города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Мытищи Строительство
27 июля 2024, 19:10
Новую школу в деревне Бородино городского округа Мытищи откроют 1 сентября
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В деревне Бородино городского округа Мытищи 1 сентября отроется новая школа на 500 мест. Обустройство образовательного учреждения проверил исполняющий обязанности главы округа Олег Сотник совместно с представителями администрации.

Строительство школы завершено, и в настоящее время идет расстановка мебели и оборудования. На прилегающей территории продолжается благоустройство, где будут расположены спортивные и игровые площадки с малыми архитектурными формами.

В школе предусмотрены новые учебные кабинеты, лаборатории, помещения для продленного дня для начальных классов, медицинского блока и библиотеки. Также в школе будет актовый и спортивный залы, а столовую оснастят самым современным оборудованием.

Новая школа станет важным шагом в развитии образовательной инфраструктуры региона и обеспечит комфортные условия для обучения и развития детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Школы Мытищи Строительство
27 июля 2024, 18:19
Новый детский сад в ЖК «Город счастья» в Домодедове построят в 2025 году
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В жилом комплексе «Город счастья» микрорайона Южный городского округа Домодедово началось возведение детского сада на 240 мест. Сейчас ведется разработка котлована.

При проектировании детского сада учтены все требования безопасности и комфортности дошкольного учреждения, соблюдение которых позволит обеспечить всестороннее развитие малышей.

«Детский сад в ЖК „Город счастья“ строится по государственной программе Московской области „Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры“. Завершение работ запланировано на конец 2025 года», - сообщил глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Кроме спален и игровых комнат, в детском саду будут расположены музыкальный и физкультурный залы, медпункты, столовая, кабинеты психолога и логопеда, а также административные и технические помещения. На близлежащей территории установят навесы, площадку для игр и спортивные комплексы, а также проведут благоустройство и озеленение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Детские сады Город Домодедово
27 июля 2024, 17:43
Подмосковная спортсменка победила на международных соревнованиях по теннису
WTA
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Спортсменка из Подмосковья Мирра Андреева выиграла золотую медаль на международных соревнованиях по теннису WTA 250. Она заняла первое место в одиночном разряде, обыграв россиянку Элину Аванесян.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, бронзу завоевали Ольга Данилович из Сербии и француженка Хлоэ Паке.

«Выход в первый финал ощущается великолепно: еще одна веха достигнута для меня в этом году. Я стараюсь не думать об этом. Для меня это уже была позитивная неделя, но, конечно, я хочу добиться большего», - заявила победительница после матча.

В ведомстве добавили, что Мирра Андреева выиграла первый турнир WTA. На сегодняшний день она занимает 32-е место в рейтинге WTA и теперь поднимется в топ-25.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Золото Теннис

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