16 июля 2024, 23:35

Мероприятие для инвесторов «Земельные участки для бизнеса» пройдет в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Встреча предпринимателей «Земельные участки для бизнеса» состоится в Химках 18 июля. Потенциальным инвесторам расскажут о земельных участках, которые планируется выставить на торги.

Представители профильных ведомств Химок и эксперты подробно расскажут о технико-экономических характеристиках участков, условиях и порядке участия в аукционах. Также обсудят реализацию инвестиционных проектов на данных территориях, включая существующие меры поддержи со стороны городского округа и Московской области.

Мероприятие станет отличной возможностью для предпринимателей получить всю необходимую информацию напрямую от ответственных лиц и экспертов, а также задать интересующие вопросы и обсудить потенциальные возможности для развития своего бизнеса.

Отметим, что участие бесплатное, но потребуется предварительная регистрация. Встреча пройдет 18 июля с 14:00 до 16:00 в коворкинге «Старт», расположенном по адресу улица Союзная, 3.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Химки Бизнес
17 июля 2024, 00:01
Театральный фестиваль «Учитель и ученики» прошел в Подмосковье
Телеканал «360»
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Новый театральный фестиваль «Учитель и ученики» с успехом открылся в Московской области. Он объединил спектакли городов России в Ногинске. Подробностями поделился художественный руководитель Московского областного театра драмы и комедии Михаил Чумаченко в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Он подчеркнул, что в театре работали легенды. Например, Евгений Александрович Евстегнеев, а также Татьяна Ивановна Пельтцер. Идея фестиваля состоит в показе спектаклей учителей и учеников. При этом в следующем спектакле примут участие профессионалы театрального дела.

Михаил Чумаченко отметил, что активную помощь в развитии оказывает Министерство культуры и туризма Московской области.

«В театр приезжал министр культуры, прошел увидел, что мы делаем. Узнал про идеи и фестиваль „Учитель и ученики“, и сказал: „давайте, начинайте, мы поможем“. И он выполнил все обещания в полном объеме», - отметил Чумаченко.

Специалист подчеркнул, что театр на сегодняшний день формирует нацию. Именно представления помогают воспитать правильные идеалы у подрастающего поколения.

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Театры Фестивали
16 июля 2024, 23:30
Школьница из Электроуглей выступила в финале конкурса «Большая перемена»
Unsplash
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Виктория Афоничева представила Богородский округ в финале конкурса «Большая перемена». Это самый масштабный проект для детей и подростков в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360» Пятый, юбилейный, сезон конкурса «Большая перемена» стартовал весной 2024 года. Этот всероссийский проект является самым масштабным для детей и подростков.

Богородский округ представляла Виктория Афоничева из Электроуглей - ученица пятого класса Центра образования № 30. Виктория показала хорошие результаты в направлении экология - одном из двенадцати, по которым проходит конкурс.

За плечами Виктории - проект с интересными и конструктивными идеями и предложениями по сохранению природных ресурсов, участие в экологической интеллектуально-познавательной викторине с элементами квеста «Знатоки родного края». Кроме этого, школьница успешно прошла тестирование и собеседование в лагере «Жемчужина России».

По результатам всех этапов конкурса Виктория вышла в финал и сейчас вместе с другими ребятами отдыхает в Международном детском центре «АРТЕК» в ожидании финальных состязаний.

Дети Экология Богородский конкурсы Образование
16 июля 2024, 21:31
Центр интегративной медицины открылся в Подмосковье
Телеканал «360»
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Минздрав Московской области активно внедряет современные методы терапии. Так, в Подмосковье открылся центр интегративной медицины. Пациентам с какими заболеваниями там смогут помочь рассказала главный врач научно-практического центра интегративной медицины Наталья Кондрашова в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Специалист подчеркнула, что в реализации проекта помогло правительство Московской области. При этом на территории региона расположены 10 центров, где медицинские специалисты оказывают необходимые консультации пациентам.

«Аудитория очень широкая. У нас основной профиль - неврология, но мы так же захватываем кардиологию», - указала специалист.

Наталья Кондрашова также объяснила, как работают специалисты с пациентами. При этом с пациентами используют инновационные методы лечения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Минздрав Врачи Медицина
16 июля 2024, 21:05
Пловец из Истры Герман Зажирский победил на первенстве России
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Спортсмен из городского округа Истра Герман Зажирский завоевал призовые места на всероссийских соревнованиях по плаванию. В них приняли участие более 900 спортсменов из 60 регионов страны.

Пловец выиграл золото на дистанции 100 метров баттерфляй и серебро на 200 метров баттерфляй среди юниоров 16 - 18 лет. Он готовился к этим соревнованиям в спортивной школе имени Федоровича в Истре.

Теперь спортсмен готовится к выступлению в финале кубка России, который пройдет в Екатеринбурге с 23 по 28 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Золото

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