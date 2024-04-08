Мероприятие для дизайнеров «Dprofile.Города» прошло в Черноголовке
В Черноголовке состоялось мероприятие для дизайнеров под названием «Dprofile.Города». Иллюстратор и графический дизайнер Иван Касимов поделился с участниками своими достижениями и проектами, реализованными в этом городе.
«Dprofile.Города» представляет собой уникальный формат встреч, посвященных выдающимся городам России и их символам. Участникам предлагается познакомиться с интересными местами и достопримечательностями, а также получить ценные знания от экспертов в области дизайна.
Бренд-директор платформы для дизайнеров Dprofile Константин Лобанов подчеркнул, что даже проживая в маленьком городе или скромном районе, каждый способен улучшить окружающее пространство с помощью своего таланта и навыков. Это может привлечь внимание других людей и дать возможность для самореализации.
Главной целью события, по мнению организаторов, является создание условий для новых знакомств среди дизайнеров, что в будущем поможет им реализовывать совместные проекты и оказывать поддержку друг другу.
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