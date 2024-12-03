Мемориальный поход в День воинской славы организуют в Лобне

Луговая и Красная Поляна - территории, где в декабре 1941 года развернулись ожесточенные бои. Именно отсюда начался путь к победе, который завершился в Берлине. Это сражение стало одним из ключевых в обороне Москвы и в истории войны в целом.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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