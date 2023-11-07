Мемориальную доску в память об участковом Игоре Нещадиме открыли в Одинцове

Старший лейтенант Игорь Нещадим погиб при пожаре при исполнении служебных обязанностей 8 сентября 2008 года. В тот день на шестом этаже дома № 36 по улице Маршала Жукова загорелась одна из квартир. Во время спасательной операции он отравился гарью.

«Игорь Нещадим был решительным и мужественным человеком. Он погиб, пытаясь спасти людей из огня. С тех пор минуло уже 15 лет, но мы помним об Игоре Евгеньевиче и чтим его подвиг. Открытие этой мемориальной доски было нашим долгом», - сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Торжественные мероприятия в память о подвиге участкового будут проходить ежегодно.

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