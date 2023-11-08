Мемориальную доску в честь летчика-испытателя Георгия Мосолова открыли в Жуковском

Участие в торжественном открытии памятной доски принял сын летчика-испытателя.

«Мой отец вошел в историю авиации тем, что он один из немногих людей в мире, кто <…> поставил три абсолютных мировых рекорда. <…> У отца было два рекорда скорости и один - высоты. Это означает, что на тот момент никто не летал быстрее в мире на самолете», - поделился сын героя Георгий Мосолов.

Георгий Константинович был первым советским летчиком-испытателем, поставившим сразу шесть мировых рекордов, три из которых абсолютные. На первом сверхзвуковом самолете МиГ-21 в 1959 году он установил рекорд средней скорости на замкнутой дистанции: 2388 километров в час. Следом в 1961 года на самолете МиГ-21Ф он установил абсолютный мировой рекорд высоты полета при взлете с земли - 34 714 метров. Впервые отечественный самолет установил мировой рекорд, который долгое время никто не мог побить.

Георгия Мосолова знали как веселого, улыбчивого человека, но за природным чувством юмора скрывался волевой, стойкий характер. Его образ в гермошлеме обошел многие иностранные газеты и журналы мира, на долгие годы став визитной карточкой советской реактивной авиации.

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