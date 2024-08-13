Мемориальную доску в честь Героя России Крутова открыли в Жуковском

Празднование Дня физкультурника в городском округе Раменское проходило на четырех площадках. Гости мероприятия проходили квесты по спортивным локациям, участвовали в турнирах по шашкам и шахматам, занимались йогой на свежем воздухе и соревновались в разных видах спорта.

Юных участников праздника развлекали аниматоры в костюме белых медведей. На стадионе установили надувные качели в виде большого футбольного мяча и специальные ворота с отверстиями для бросков. Площадка для хоббихорсинга стала еще одной развлекательной детской зоной.

Воспитанники спортивного клуба «Атлет» подготовили показательные выступления для всех желающих. Гости праздника соревновались в подтягивании и армрестлинге. Легкоатлеты проекта «5 верст» стартовали от площадки «Лира» в Раменском парке и финишировали на стадионе «Красное Знамя». Ведущие и участники праздника торжественно приветствовали их.

Люди старшего поколения из клуба «Активное долголетие» участвовали в соревнованиях «Веселые старты», делали утреннюю зарядку и занимались йогой.

Хедлайнерами Дня физкультурника стали именитые спортсмены Роман Широков и Юрий Борзаковский. Все желающие могли взять у них авторграф.

На празднике также наградили заслуженных спортсменов, тренеров и ветеранов спорта округа Раменское. Им торжественно вручили ведомственные награды, награды от Министерства спорта, временно исполняющего обязанности главы Раменского городского округа и комитета по спорту и молодежной политике.

Еще на трех площадках Раменского округа прошел День физкультурника: на озере «Пионер» провели матч по русской лапте, на площадке спортшколы «Авангард» организовали турниры по мини-футболу, волейболу и настольному теннису, а в игровой зоне деревни Островцы подготовили развлекательную программу для детей.

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Центром празднования Дня физкультурника стал стадион «Красное Знамя» в городе Раменское. Там в 10:00 стартовала зарядка под руководством раменских легкоатлеток Вероники Архиповой и Татьяны Юсовой. В ней участвовали воспитанники спортивных школ, члены клуба «Активное долголетие» и гости праздника.

Председатель комитета по спорту и молодежной политике Раменского Александр Зайцев поприветствовал собравшихся со сцены.

«Раменский городской округ - это самый спортивный округ Московской области, и мы с вами сделаем все возможное, чтобы это были не просто слова, но и действительно это было дело», - сказал он.

Добровольцы Подмосковья раздавали жителям листовки-путеводители на входе стадиона «Красное Знамя». Гостям праздника предлагали пройти квест по спортивным локациям стадиона, а после прохождения каждой спортивной точки на листовке ставили отметку. Обойдя все локации, участник получал возможность поучаствовать в лотерее с призами.

Горожане занимались йогой на свежем воздухе, на специальной площадке играли в панна-футбол, сражались в турнирах по шахматам и шашкам. Для любителей компьютерных игр организаторы поставили шатер, в котором проводили киберспортивные турниры по FIFА и Mortal Combat.