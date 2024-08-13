13 августа 2024, 00:13

Мемориальную доску в честь Героя России Крутова открыли в Жуковском

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В городском округе Жуковский установили мемориальную доску Герою России, заслуженному летчику-испытателю Александру Крутову. Ее разместили на фасаде дома № 4 по улице Солнечной, летчик жил там с 2011 по 2023 годы.

В Жуковском в честь Героя России Александра Крутова и в день его рождения открыли мемориальную доску.

Всю свою жизнь посвятил авиации заслуженный летчик-испытатель. На прочность, устойчивость и расширение ограничений Александр Крутов испытал штурмовик вертикального взлета и посадки Як-38. Также провел много испытаний на палубных истребителях Су-27К, МиГ-29К и Су-25УТГ. Герой России трудился летчиком-испытателем Летно-исследовательского института, руководил школой летчиков-испытателей. Ушел из жизни он 6 октября 2023 года.

«Это важный для города день, важный день для семьи Александра Крутова, его друзей и коллег, ведь именно благодаря таким людям, как он, знаменитым летчикам, Жуковский известен не только в нашей стране, но и во всем мире», - прокомментировал глава округа Жуковский Борис Аубакиров.

На открытии мемориальной доски собрались жители города, родные, коллеги и однокурсники Героя России, представители общественных организаций, ученики городских школ и депутаты.

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Памятники Жуковский
13 августа 2024, 00:46
День физкультурника провели на 4 площадках в Раменском
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Празднование Дня физкультурника в городском округе Раменское проходило на четырех площадках. Гости мероприятия проходили квесты по спортивным локациям, участвовали в турнирах по шашкам и шахматам, занимались йогой на свежем воздухе и соревновались в разных видах спорта.

Юных участников праздника развлекали аниматоры в костюме белых медведей. На стадионе установили надувные качели в виде большого футбольного мяча и специальные ворота с отверстиями для бросков. Площадка для хоббихорсинга стала еще одной развлекательной детской зоной.

Воспитанники спортивного клуба «Атлет» подготовили показательные выступления для всех желающих. Гости праздника соревновались в подтягивании и армрестлинге. Легкоатлеты проекта «5 верст» стартовали от площадки «Лира» в Раменском парке и финишировали на стадионе «Красное Знамя». Ведущие и участники праздника торжественно приветствовали их.

Люди старшего поколения из клуба «Активное долголетие» участвовали в соревнованиях «Веселые старты», делали утреннюю зарядку и занимались йогой.

Хедлайнерами Дня физкультурника стали именитые спортсмены Роман Широков и Юрий Борзаковский. Все желающие могли взять у них авторграф.

На празднике также наградили заслуженных спортсменов, тренеров и ветеранов спорта округа Раменское. Им торжественно вручили ведомственные награды, награды от Министерства спорта, временно исполняющего обязанности главы Раменского городского округа и комитета по спорту и молодежной политике.

Еще на трех площадках Раменского округа прошел День физкультурника: на озере «Пионер» провели матч по русской лапте, на площадке спортшколы «Авангард» организовали турниры по мини-футболу, волейболу и настольному теннису, а в игровой зоне деревни Островцы подготовили развлекательную программу для детей.

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Центром празднования Дня физкультурника стал стадион «Красное Знамя» в городе Раменское. Там в 10:00 стартовала зарядка под руководством раменских легкоатлеток Вероники Архиповой и Татьяны Юсовой. В ней участвовали воспитанники спортивных школ, члены клуба «Активное долголетие» и гости праздника.

Председатель комитета по спорту и молодежной политике Раменского Александр Зайцев поприветствовал собравшихся со сцены.

«Раменский городской округ - это самый спортивный округ Московской области, и мы с вами сделаем все возможное, чтобы это были не просто слова, но и действительно это было дело», - сказал он.

Добровольцы Подмосковья раздавали жителям листовки-путеводители на входе стадиона «Красное Знамя». Гостям праздника предлагали пройти квест по спортивным локациям стадиона, а после прохождения каждой спортивной точки на листовке ставили отметку. Обойдя все локации, участник получал возможность поучаствовать в лотерее с призами.

Горожане занимались йогой на свежем воздухе, на специальной площадке играли в панна-футбол, сражались в турнирах по шахматам и шашкам. Для любителей компьютерных игр организаторы поставили шатер, в котором проводили киберспортивные турниры по FIFА и Mortal Combat.

Праздники Раменское
12 августа 2024, 23:56
Авиационный завод из Дубны примет участие на военно-техническом форуме
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Юбилейный X Международный военно-технический форум «Армия-2024» пройдет с 12 по 14 августа в городе Кубинка Московской области. Авиационный завод «Кронштадт» из городского округа Дубна продемонстрирует там свои разработки.

Лидер национальной беспилотной индустрии завод «Кронштадт» представит округ Дубна на международном форуме «Армия-2024». В павильоне А 1С5 на стенде «Кронштадт» компания презентует всех участников группы компаний и их основные компетенции.

В масштабе 1:10 продемонстрируют макеты беспилотных летательных аппаратов «Сириус» и «Орион-Э». Гости форума смогут увидеть их в полную величину на открытой экспозиции VIP-зоны 2.

Эксперты группы компаний «Кронштадт» выступят спикерами научно-деловой программы форума.

Напомним, первый в России завод по производству беспилотных летательных аппаратов построили Дубне в короткие сроки, на его возведение привлекли более четырех миллиардов рублей.

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Авиация Дубна Заводы
12 августа 2024, 23:48
Свыше 23 тысяч литров кваса произвели в Подмосковье за полгода
Медиасток.рф
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Одним из самых популярных летних напитков в стране по праву считается квас с насыщенным хлебным вкусом. За последние полгода объем его производства в Подмосковье достиг 23,3 тысячи литров.

Представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что за шесть месяцев региональные производители выпустили свыше 14,5% от общего объема кваса в Центральном федеральном округе и 4,3% от всей продукции, произведенной в стране. Таким образом, Московская область занимает лидирующие позиции в ЦФО и третье место в России по производству кваса.

Эти впечатляющие результаты стали возможны за счет работы ряда производителей. На предприятиях применяются современные технологии, однако при этом сохраняются традиционные рецепты и уникальный вкус напитка. Продукция этих компаний активно поступает в крупнейшие торговые сети по всей России.

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Сельское хозяйство Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области Технологии Рецепты
12 августа 2024, 23:08
Производство хлебобулочных и кондитерский изделий увеличили в Мытищах
«Восход — Центр»
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Производитель замороженных хлебобулочных и кондитерских изделий «Восход — Центр» подвел промежуточные результаты реализации национального проекта «Производительность труда». Компания также наметила шаги для достижения поставленных целей.

Работа по реализации национального проекта началась с формирования и обучения рабочей группы, а также с диагностики пилотного процесса - производства круглого хлеба. Вместе с экспертами Регионального Центра Компетенций Московской области сотрудники оцифровали процессы, определили потери и разработали план мероприятий для их устранения.

На данном этапе были внедрены инструменты бережливого производства, определены ключевые проблемные участки, оптимизированы маршруты движения сотрудников, материалов и информации. Рабочая группа установила исходную точку, от которой началось движение к целевым показателям.

Результаты диагностики показали, что возможно сократить время выполнения процессов на 11%, уменьшить запасы в потоке на 12% и повысить производительность на 15% за одну рабочую смену. Для достижения этих целей рабочая группа продолжит внедрять инструменты бережливого производства, что не потребует дополнительных затрат.

«Восход - Центр» на протяжении более 15 лет занимает лидирующие позиции на рынке замороженных хлебобулочных изделий. В ассортименте компании представлено более 50 наименований. Продукция поставляется не только в торговые сети Московской области, но и в разные уголки страны.

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Мытищи Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области

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