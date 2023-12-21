21 декабря 2023, 11:55

Мемориальную доску в честь Героя России Игоря Сергуна открыли в Подольске

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В Подольске открыли мемориальную доску руководителю российской военной разведки, Герою России Игорю Сергуну. Ее установили на доме № 6 на улице Чайковского, где жила его семья.

Игорь Сергун родился 28 марта 1957 года в Подольске, закончил первый класс в местной школе № 20. По примеру отца он изучал военное дело.

После Игорь Дмитриевич работал в Главном разведывательном управлении: участвовал в марш-броске в Косово, работал военным атташе в странах Европы. Будучи уже начальником Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, он руководил операцией по обеспечению безопасности референдума жителей Крыма в 2014 году «Мы открыли буквально пять дней назад бюст Игорю Дмитриевичу Сергуну, в школе открыта „Парта Героя“. Мы гордимся нашими ребятами, потому что благодаря их краеведческой работе, очень плотной, мы нашли объемный материал по нашему Герою России», - отметила заместитель главы городского округа Подольск Татьяна Ропот.

На торжественной церемонии со словами благодарности выступили родные Игоря Сергуна, коллеги рассказали о заслугах выдающегося разведчика. После минуты молчания его дочь Ольга и сестра Лариса сняли белую вуаль и открыли мемориальную доску.

«Генерал-полковник Игорь Дмитриевич Сергун был нашим командиром. Он является примером служения отечеству, примером мужественности, настоящий патриот России», - отметил подполковник запаса Александр Поляков.

Игорь Сергун за годы работы получил множество орденов и медалей. Звание Героя Российской Федерации присвоено генерал-полковнику посмертно. Жизнь начальника Главного управления Генштаба Вооруженных Сил страны Игоря Сергуна оборвалась 3 января 2016 года.

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Подольск
21 декабря 2023, 11:49
Прием работ на всероссийский конкурс молодых педагогов начнется в Подмосковье 10 января
Unsplash
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Всероссийский конкурс «Лучшие педагогические практики» снова пройдет в 2024 году. Молодые учителя из Подмосковья могут подать заявку на участие с 10 января по 30 марта.

К участию в конкурсе приглашаются учителя школ и преподаватели колледжей в возрасте от 20 до 36 лет. Мероприятие пройдет в рамках всероссийского онлайн-проекта «Школа молодых педагогов». Организатором выступает Институт гуманитарного образования и информационных технологий.

Конкурсные работы принимаются с 10 января по 30 марта 2024 года. В апреле их оценит экспертная комиссия, а победителей объявят 10 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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Учителя конкурсы Образование
21 декабря 2023, 11:44
Областная тренировка по эвакуации прошла во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске
Unsplash
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Областная тренировка по эвакуации прошла в Подольске. Спасатели отработали эвакуацию людей во Дворце культуры «Октябрь».

Персонал организовано за несколько секунд вывел из здания воспитанников кружков и их родителей.

«Все действовали грамотно, все знают, что делать. Детей вывели своевременно. На будущее, понятно, собираем детей возле гардероба, одеваем и выводим всех дружно на улицу», - сказал главный эксперт отдела по делам ГУ и ЧС администрации городского округа Подольск Семен Иваньян.

Сотрудники дворца культуры каждые полгода проходят специальные инструктаж, а на случай возгораний в каждом помещении расположен огнетушитель. В рамках тренировки всем участникам раздают агитационные материалы. В листовках - правила поведения во время чрезвычайных ситуаций или пожара.

«Главная задача - без паники выйти на улицу в безопасное место. Все остальное сделают пожарные», - отметил начальник отделения организации службы подготовки и пожаротушения 24-го пожарно-спасательного отряда Подольского гарнизона Валерий Кузнецов.

Пожарноспасательный гарнизон в рамках областной тренировки проводит разведку и отрабатывает вызов. В учреждении культуры инсценируют ситуацию, при которой спасателям необходимо эвакуировать одного из сотрудников дворца культуры. Все проходит быстро и четко.

Сотрудники МЧС также внимательно осматривают средства пожаротушения, внутренние пожарные краны и систему пожарной сигнализации, чтобы в случае пожароопасной ситуации все работало исправно.

В Подольске эвакуационные мероприятия прошли на 250 объектах. Это социальный и образовательные учреждения, торговые центры. Такие тренировки проводятся ежеквартально.

Напомним, в случае возгорания или возникновения чрезвычайной ситуации следует немедленно звонить по телефону - 112.

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Спасатели Подольск
21 декабря 2023, 11:31
Выставка живописи и скульптуры начнется в музее-заповеднике «Абрамцево» 22 декабря
Музей-заповедник "Абрамцево"
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Открытие выставки «Лицом к лицу», на которой будут представлены работы Натальи Нестеровой и Лазаря Гадаева, состоится 22 декабря в Поленовской даче музея-заповедника «Абрамцево». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Крупные современные художники Наталья Нестерова и Лазарь Гадаев известны своей уникальной манерой творчества. Название выставки «Лицом к лицу» предполагает общение со зрителем через произведения напрямую, без посредников. В экспозиции представят около 30 работ, в числе которых живопись, скульптура и графика. Это произведения из собрания музея и частных коллекций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Выставки
21 декабря 2023, 11:26
Участки залегания полезных ископаемых полностью оцифровали в Подмосковье
Минэкологии МО.
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Оцифровку локаций залегания полезных ископаемых провели в Подмосковье. Работу выполнили на основе данных Минэкологии Московской области еще до принятия соответствующего федерального закона

«На днях принят закон, согласно которому все месторождения полезных ископаемых в России, в том числе, предоставленные в пользование, должны быть оцифрованы, соответствующие положения закона вступят в силу с 1 сентября 2024 года», - заявил министр экологии Подмосковья Тихон Фирсов.

Оцифровка участков залегания полезных ископаемых важна не только для отрасли недропользования, но и для строительства и иной хозяйственной деятельности. Кроме того, данные меры позволят строительным компаниям перед началом работ самостоятельно убедиться в том, что на планируемой стройплощадке нет полезных ископаемых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе очистили свыше 160 водоемов по проекту «100 прудов и озер».

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Экология

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