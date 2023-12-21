Мемориальную доску в честь Героя России Игоря Сергуна открыли в Подольске

Игорь Сергун родился 28 марта 1957 года в Подольске, закончил первый класс в местной школе № 20. По примеру отца он изучал военное дело.

После Игорь Дмитриевич работал в Главном разведывательном управлении: участвовал в марш-броске в Косово, работал военным атташе в странах Европы. Будучи уже начальником Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, он руководил операцией по обеспечению безопасности референдума жителей Крыма в 2014 году «Мы открыли буквально пять дней назад бюст Игорю Дмитриевичу Сергуну, в школе открыта „Парта Героя“. Мы гордимся нашими ребятами, потому что благодаря их краеведческой работе, очень плотной, мы нашли объемный материал по нашему Герою России», - отметила заместитель главы городского округа Подольск Татьяна Ропот.

На торжественной церемонии со словами благодарности выступили родные Игоря Сергуна, коллеги рассказали о заслугах выдающегося разведчика. После минуты молчания его дочь Ольга и сестра Лариса сняли белую вуаль и открыли мемориальную доску.

«Генерал-полковник Игорь Дмитриевич Сергун был нашим командиром. Он является примером служения отечеству, примером мужественности, настоящий патриот России», - отметил подполковник запаса Александр Поляков.

Игорь Сергун за годы работы получил множество орденов и медалей. Звание Героя Российской Федерации присвоено генерал-полковнику посмертно. Жизнь начальника Главного управления Генштаба Вооруженных Сил страны Игоря Сергуна оборвалась 3 января 2016 года.

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