Мемориальную доску поэту Виктору Гаврилину установили в Солнечногорске

На торжественную церемонию открытия мемориальной доски пришли жена и муза поэта Нина Гаврилова, а также друзья и почитатели его творчества.

Виктор Гаврилин родился 21 декабря 1947 года в городе Бийске на Алтае, жил он в Солнечногорске. Поэт издал 11 книг стихотворений, был лауреатом литературных премий, вел поэтическую страничку на сайте Стихи.ру. Он умер 26 марта 2009 года, похоронен на Новом кладбище в Солнечногорске.

«Стихи Гаврилина - это истинное искусство, поэзия с большой буквы. На его произведения написаны песни, которые не оставляют равнодушными ценителей прекрасного», - поделился заведующий Центральной библиотекой имени Виктора Гаврилина Михаил Кашин.

С 2005 года в Центральной библиотеке ежегодно проводятся «Гаврилинские чтения». В 2018 году решением Совета депутатов учреждению присвоили имя поэта. Также здесь находится небольшой музей, где хранятся предметы и документы из личного архива Виктора Гаврилина.

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