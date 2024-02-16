Мемориальную доску основателям технологии ЭКО открыли в подольском поселке Быково

Милованов и Соколовская трудились во Всесоюзном институте животноводства. Они стали основоположниками технологии искусственного осеменения и авторами способа длительного хранения семени. 4 февраля исполнилось 120 лет со дня рождения Виктора Милованова, а 22 февраля отметят юбилей Ирины Соколовской.

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Доска появилась на фасаде дома-музея академика Виктора Милованова и профессора Ирины Соколовской. Снять покрывало с мемориала пригласили Ахмеда Абилова и Виктора Галича. Оба они являются последователями выдающихся советских ученых.

«Милованов и Соколовская повлияли на все этапы биологии вопроспроизведения и искусственного осеменения. Пока мир будет существовать, пока человечество будет жить, их будут помнить», - сказал на церемонии доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки России Ахмед Абилов.

По словам ученого, именно Виктор Милованов и Ирина Соколовская разработали основы направления, которое затем перенял весь мир для ЭКО. Их технологии до сих пор применяют в животноводстве и медицине.

Абилов работает во ВНИИ животноводства и готовит монографию о своих учителях. Другой почетный гость церемонии - Виктор Галич - является выпускником отдела биологии воспроизведения, которым руководил Милованов.