Мемориал «Звонница» открыли в Лобне после реконструкции

Церемония началась с поминальной литии, которую провел Благочинный храма Спаса Нерукотворного отец Михаил. В ходе мероприятия были собраны частицы земли с четырех памятных мест Лобни: мемориального комплекса «Вечный огонь» в микрорайоне Красная Поляна, братских могил воинов в микрорайоне Луговая и парке Киово, а также с кладбища, где покоятся участники СВО.

Четыре капсулы с землей торжественно заложили в обновленный мемориал «Звонница». Символичным завершением церемонии стало зажжение «Вечного огня» от частицы Вечного огня Краснополянской братской могилы - это событие стало знаковым моментом в истории города.

Реконструкция мемориала «Звонница» направлена на сохранение памяти о героическом прошлом и объединение всех поколений горожан. Теперь этот мемориал стал центральным символом памяти, связавшим важнейшие исторические места Лобни в единое целое.