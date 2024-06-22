22 июня 2024, 20:01

Мемориал павшим за Отечество воинам открыли в Подольске

Пресс-служба городского округа Подольск
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Торжественное открытие мемориала в честь воинов, павших за Отечество, состоялось в Подольске. Мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби.

Город Подольск известен как место, где живут истинные герои, и здесь прилагаются все усилия, чтобы их подвиги навсегда остались в памяти соотечественников. В День памяти и скорби был открыт новый памятник на Лемешовском кладбище, который должен стать символом бесконечной благодарности за мужество, верность и отвагу солдат.

При разработке мемориала, от выбора места до создания композиции, администрация консультировалась с жителями и семьями военнослужащих. Идею поддержало Подольское благочиние. Автором памятника стал Илья Дюков.

Почетные гости, такие как депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Фетисов, архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, депутат Мособлдумы Павел Максимович, председатель горсовета Алексей Никулин, участники спецоперации, ветераны и родственники защитников, присутствовали на этом важном событии вместе с жителями Подольска.

«Светлая память ушедшим защитникам Отечества. Быть воином - жить вечно», - заявил глава Подольска Григорий Артамонов.

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Подольск Памятники
22 июня 2024, 20:34
Труженица тыла Антонина Власова из Красногорска отметила вековой юбилей
пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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Ветеран труда и труженица тыла Антонина Ивановна Власова из Красногорска отметила свой 100-летний юбилей в окружении большой и любящей семьи. От имени главы округа Дмитрия Волкова ее поздравил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов и вручил памятные подарки.

Антонина Ивановна родилась в 1923 году в деревне Слепцово Ярославской области и всю свою жизнь посвятила труду на благо страны. В годы Великой Отечественной войны она работала на заводе, который производил боеприпасы, а после войны продолжила свою деятельность в различных сферах промышленности. За свои заслуги и неутомимый труд она неоднократно награждена государственными наградами.

Богдан Андриянов отметил, что в июне несколько долгожителей городского округа отметят юбилей. Это большая честь - лично приехать и поздравить их, сказать теплые слова, ведь каждая история жизненного пути этих людей достойна большого исторического фильма.

На празднование юбилея пришли дети, внуки и пятеро правнуков Антонины Ивановны, которые считают ее своим главным вдохновением и опорой, а сама именинница называет их своим главным богатством.

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Красногорск Праздники Ветераны
22 июня 2024, 16:33
Подмосковные спортсмены завоевали 14 медалей на Играх БРИКС 21 июня
Оргкомитет Игр стран БРИКС
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Представители Московской области завоевали 14 медалей на мультиспортивных международных соревнованиях Игры стран БРИКС. Из них 13 — награды высшей пробы.

В гребле на байдарках и каноэ Максим Спесивцев и Виталий Ершов победили в соревнованиях двоек на дистанции 1000 метров. Дзюдоист Армен Агаян выиграл золото в весовой категории до 73 килограммов, одолев в финале Чынгызхана Сагыналиева из Киргизии.

Пловцы Герман Зажирский и Дарья Рогожинова добавили две золотые медали в копилку сборной России в комбинированной эстафете 4×100 метров и комплексном плавании на 200 метров соответственно.

В командных соревнованиях по фехтованию среди женщин в дисциплине «сабля» подмосковная спортсменка Яна Егорян также принесла золото сборной России. В дисциплине «рапира» золото завоевала женская сборная с Анной Соловьевой в составе. В дисциплине «шпага» мужская сборная России под руководством подмосковного спортсмена Георгия Беруева одержала уверенную победу.

Представители Московской области в художественной гимнастике выиграли пять золотых медалей. Лала Крамаренко и Анна Попова, Анна Батасова, Нонна Нянина и София Яковлева стали лучшими в многоборье и командном зачете соответственно.

Серебряную медаль в гребле на байдарках и каноэ завоевал Сергей Свинарев, финишировав вторым на дистанции байдарок-двоек на 200 метров в паре с российским спортсменом Максимом Каратаевым.

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Спортсмены Награды
22 июня 2024, 14:58
Обновленный Парк Ветеранов в Мытищах откроют 28 июня
Пресс - служба Мытищи
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В связи с неблагоприятными погодными условиями открытие обновленного Парка Ветеранов в Мытищах перенесено на 28 июня. В парке проведена масштабная реконструкция, включая реставрацию памятника Нине Распоповой, обновление дорожно-тропиночной сети и строительство современной детской площадки.

Особое внимание уделено созданию нового памятника, посвященного жителям Мытищ, пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны. За последнее время было проанализировано более четырех тысяч архивных документов, что позволило установить места захоронения около тысячи погибших военнослужащих и судьбу 908 пропавших без вести.

Отметим, что открытие парка 28 июня станет значимым событием для города, подчеркивающим уважение и память о вкладе предыдущих поколений в историю страны. Все жители и гости города смогут принять участие в торжественной церемонии открытия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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Благоустройство Мытищи Парки
22 июня 2024, 14:49
Университет просвещения в Мытищах получил грантовую поддержку Росмолодежи
Unsplash
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Государственный университет просвещения в Мытищах объявил о получении грантовой поддержки от Федерального агентства по делам молодежи. Благодаря этому возможна реализация двух значимых проектов, направленных на развитие лидерских качеств среди студентов.

В рамках конкурса на грантовую поддержку университет представил два проекта в различных номинациях. В номинации «#МЫВМЕСТЕ» представлен проект создания Центра по поддержке и развитию добровольчества и просветительской деятельности в сфере культуры безопасности жизнедеятельности.

Центр будет ориентирован на обучение детей и молодежи навыкам оказания первой помощи, выживанию в экстремальных условиях, основам работы с беспилотными летательными аппаратами и другим важным умениям. После обучения участники центра смогут передавать свои знания и навыки сверстникам в 45 городских округах Московской области.

В номинации «#двигай_сообщество» представлен проект «Форум лидеров студенческих инициатив педагогических вузов», который успешно проводится уже третий год. Форум объединяет студентов по четырем направлениям: руководители студенческих советов, лидеры студенческих медиа, команда «Студенты-учителя» и команда «Проектные лидеры». Мероприятие способствует развитию лидерских качеств и укреплению студенческого сообщества.

Ожидается, что реализация данных проектов начнется уже в ближайшее время, что позволит университету еще более активно включаться в социальную жизнь региона и страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что развитие ИИ позволит следить за порядком и безопасностью.

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Мытищи Студенты

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