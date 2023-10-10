Мемориал павшим воинам в Кубинке благоустроят к началу ноября

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Рабочие заменят дорожное покрытие, восстановят поверхности памятника, а также займутся озеленением. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов обсудил благоустройство с представителями местного ветеранского сообщества.

«В процессе благоустройства внимательно прислушиваемся к мнению ветеранов, обсуждаем, какие еще элементы нужно добавить. В частности, решили установить дополнительные лавочки, чтобы сюда можно было приходить не только в дни воинской славы. Рассчитываем, что до 15 октября подрядчик завершит укладку плитки и газонов, а в первых числах ноября мы уже проведем торжественное открытие», - рассказал Андрей Иванов.

Во время Великой Отечественной войны 32-я Краснознаменная стрелковая дивизия с огнеметчиками 26-й отдельной роты фугасных огнеметов сорвали наступление фашистской группировки и уничтожили более 20 танков и до двух рот мотопехоты противника.

В братской могиле в Кубинке покоятся сотни воинов, павших в бою при ликвидации одной из последних попыток прорыва фашистских войск к Москве в 1941 году. Памятник установили здесь в 1967 году.

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