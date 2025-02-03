03 февраля 2025, 11:35

Мельницу для переработки пшеницы твердых сортов построят в Ступине к сентябрю

Медиасток.рф
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Итальянская компания строит в Ступине мельницу, которая сможет ежегодно выпускать 167 тысяч тонн муки из твердых сортов пшеницы. Работы планируют завершить в сентябре 2025 года.

Компании «Барилла» передали земельный участок площадью 15 гектаров для возведения восьмиэтажного здания мельницы. Это стало возможным благодаря региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль».

Помощь в процессе работ также оказывает Центр содействия строительству при правительстве Московской области. Этот проект привлек в экономику Подмосковья около 475 миллионов рублей инвестиций.

На предприятии, которое готово уже на 65%, будут перерабатывать пшеницу для дальнейшего производства макарон. Оно также сможет выпускать около 52 тысяч тонн гранулированных и негранулированных отрубей в год.

По плану, на мельницу, где будут работать 49 человек, ежегодно будет поступать до 218 тысяч тонн зерновых культур.

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области и эксперты подведомственной научно-исследовательской лаборатории компании «МособлстройЦнил» проверили ход строительства и качество железобетонных конструкций.

Италия Строительство Ступино Промышленность
03 февраля 2025, 12:57
Первоклассников из Богородского округа посвятили в «Орлята России»
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В Центре образования № 45 в Богородском округе состоялась церемония посвящения, в ходе которой первоклассники стали участниками проекта «Орлята России». Они произнесли традиционное обещание и получили подарки.

На мероприятии побывала муниципальный координатор Советников директора по воспитанию в Богородском округе Татьяна Жуйкова. Она поздравила детей и вручила им памятные подарки и игры.

Юные участники произнесли обещание, в котором выразили свою любовь к Родине и готовность заботиться о других. Они пообещали следовать принципам дружбы и честности.

Церемония посвящения в «Орлята России» открывает перед детьми новые горизонты. Участие в проекте не только развивает их личные качества, но и формирует активную позицию гражданина.

С момента запуска в 2021 году проект охватил более пяти миллионов участников по всей стране.

Школы Россия Богородский
03 февраля 2025, 12:47
Более 60 спортсменов приняли участие в турнире по шахматам в Можайске
Пресс-служба администрации Можайского м.о.
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Соревнования состоялись во Дворце спорта «Багратион». Блиц-турнир собрал более 60 шахматистов, самому юному из которых было всего четыре года.

Мероприятие посвятили освобождению Можайска от немецко-фашистских захватчиков и юбилею председателя шахматной федерации Василия Овчинникова, который уже около 30 лет развивает этот вид спорта в муниципалитете.

Турнир привлек не только начинающих игроков - к примеру, в нем принял участие международный мастер ФИДЕ Александр Болховитин из города Видное.

Шахматные баталии длились около шести часов. Победителями в своих возрастных категориях стали Олег Яковенко, Дарья Королева, Матвей Грачев, Елизавета Шевьева, Алексей Крапчетов, Антон Витко, Милана Прокутина и Стас Козлов.

Юбиляр Василий Овчинников наградил лучших игроков, а все участники получили призы - мягкие игрушки, книги и шоколад.

Спортсмены Можайск
03 февраля 2025, 12:45
Контейнерную площадку для мусора перенесут на новое место в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Управление потребительского рынка и услуг в Мытищах инициировало встречу с жителями жилого комплекса около торгового центра «Датский квартал». На ней обсудили перенос контейнерной площадки без ущерба для предпринимателей и жителей.

Поучаствовали в мероприятии специалисты администрации Мытищ и собственник нового ТЦ «Датский квартал». Когда микрорайон только строили, определили место для мусорной площадки этого торгового объекта.

Сейчас идет согласование на ее размещение здесь. Но жители оставляют мусор вне разрешенного места - возле закрытой контейнерной площадки у магазина.

«У регионального оператора свои требования по обеспечению подъезда к мусорным контейнерам, управление ЖКХ также отказало в размещении площадки на этом месте. Но мусор уже складируют. Нами создана рабочая группа. Выехали на место, чтобы логично разобраться со сложившейся ситуацией с полным соблюдением законодательства и существующих нормативов», - отметила начальник управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи Елена Подмаркова.

На встрече обсудили несколько вариантов решения проблемы. Комиссия, выехавшая на место, осмотрела территорию и нашла место, где площадку можно разместить без ущерба для жителей и предпринимателей. Далее вопрос обсудят на межведомственных комиссиях профильных служб администрации Мытищ.

Благоустройство Мытищи Мусор
03 февраля 2025, 11:18
Упавшего с крыши мужчину спасли в больнице в Истре
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Мужчина в возрасте 65 лет поступил в больницу в Истре после падения с крыши дома. Он получил черепно-мозговую травму, перелом шести ребер и разрыв бронха.

Мужчина упал с пятиметровой высоты, когда чистил крышу. Врачи выявили у него черепно-мозговую травму, перелом ребер, травму легкого и разрыв левого главного бронха, из-за чего в грудную полость попали кровь и воздух.

По словам заместителя главного врача больницы по хирургии Сергея Поликарпова, состояние пациента было крайне тяжелым - в него развилась острая дыхательная недостаточность.

«В ходе операции мы подключили пациента к аппарату ИВЛ, дренировали и санировали полость грудной клетки, восстановили целостность поврежденного бронха и анатомическое положение травмированных ребер. Операция длилась около часа и прошла успешно», - сказал врач.

Две недели мужчина проходил восстановление под наблюдением врачей. Сейчас он вернулся к обычной жизни.

Больницы Истра Врачи

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