Мельницу для переработки пшеницы твердых сортов построят в Ступине к сентябрю

Компании «Барилла» передали земельный участок площадью 15 гектаров для возведения восьмиэтажного здания мельницы. Это стало возможным благодаря региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль».

Помощь в процессе работ также оказывает Центр содействия строительству при правительстве Московской области. Этот проект привлек в экономику Подмосковья около 475 миллионов рублей инвестиций.

На предприятии, которое готово уже на 65%, будут перерабатывать пшеницу для дальнейшего производства макарон. Оно также сможет выпускать около 52 тысяч тонн гранулированных и негранулированных отрубей в год.

По плану, на мельницу, где будут работать 49 человек, ежегодно будет поступать до 218 тысяч тонн зерновых культур.

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области и эксперты подведомственной научно-исследовательской лаборатории компании «МособлстройЦнил» проверили ход строительства и качество железобетонных конструкций.