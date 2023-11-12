Медучреждения Коломны получили цифровые маммографы

В Коломенской больнице рентгенологи-лаборанты забыли, что такое кассеты и пленки. Их новое рабочее место теперь - цифровой маммограф. Аппарат пришел на смену старому аналоговому оборудованию. Его установили в поликлинике № 1.

Прибор российского производства позволяет безболезненно проводить исследование молочных желез. При этом он выдает качественные снимки сразу на монитор лаборанта.

Заведующий центром лучевой диагностики ГБУЗ МО «Коломенская больница» Роман Алексеенко рассказал о принципах работы аппарата.

«В подложку встроен детектор, который полностью оцифровывает снимок и передает его на станцию лаборанта. На станции лаборанта производится оценка и дальше передается на станцию врача», - рассказал специалист.

В среднем в день на новом маммографе можно проводить до 30 исследований. Сейчас специалисты тестируют оборудование. В соседнем кабинете полным ходим идет ремонт. Помещение готовят для нового флюорографа. Он тоже будет цифровым.

Во другой поликлинике к открытию готовится кабинет маммографии. Там тоже установили новое современное оборудование. Отметим, что аппараты для больниц Коломны закупались в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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