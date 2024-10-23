Медтехнику и лекарства для госпиталей отправят из Подольска в зону СВО

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В Мытищах прошли всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою среди молодежи «Турнир памяти воинов». Соревнования посвятили военнослужащим и сотрудникам силовых структур, отдавшим жизнь при защите родины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире участвовали более 350 спортсменов из Москвы, Омска, Брянска, Тулы и других городов. Представители Подмосковья завоевали 18 наград - четыре золотых, девять серебряных и пять бронзовых.

Почетными гостями турнира стали олимпийская чемпионка Светлана Журова, дочь Героя России Ольги Качуры Елена Карабет, а также ветераны СВО и их семьи. Бои каждой весовой категории были посвящены Героям СССР и России.

Соревнования проходили в спорткомплексе «Строитель» с 18 по 21 октября в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни».