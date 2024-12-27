Медсестра из Одинцова получила квартиру по программе «Социальная ипотека»

Татьяна рассказала, что в юности мечтала стать учительницей, но судьба распорядилась иначе: она поступила в медицинское училище и с тех пор посвятила себя медицине.

«Моя жизнь полностью связана с этой профессией. Я не представляю себя в другой сфере. Осознание того, что ты помогаешь людям, участвуешь в их выздоровлении, придает сил и вдохновения. Когда пациенты выписываются, благодарят - это самая большая награда», - поделилась медсестра.

Долгое время семья Гавриловых жила в общежитии. Дети росли, а проблема жилищных условий становилась все более острой. Узнав о программе «Социальная ипотека» из корпоративного чата, Татьяна начала собирать документы.

«Я подала документы без особых ожиданий - получится или нет. И у меня все получилось! Наш дом пока еще строится, но это будет современный и комфортный жилой комплекс. Нам понравились высотные здания и планировки квартир. Мы выбрали двухкомнатную квартиру с планировкой „распашонка“ - она просторная и светлая», - рассказала Татьяна.

Программа «Социальная ипотека» действует в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Она дает возможность приобрести жилье на льготных условиях для представителей социально значимых профессий: медиков, учителей, молодых ученых, специалистов оборонно-промышленного комплекса и тренеров.