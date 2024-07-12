Медсестра из Мытищ вошла в состав областного Молодежного совета профсоюзов

В расширенном заседании Молодежного совета Московской областной поучаствовали 25 молодых лидеров профсоюзного движения. Все они - представители медучреждений Подмосковья. Активисты сформировали план работы и поучаствовали в тренинге на определение лидерства. По его результатам состоялись выборы в Молодежный совет. В него избрали и медицинскую сестру гинекологического отделения больницы Мытищ Марию Лукашину.

«Мы разбирали мотивации для привлечения сотрудников к общественной работе, цели и задачи Молодежной политики профсоюза работников здравоохранения. Прозвучало немало предложений о мероприятиях, которые могут сплотить коллег, помочь почувствовать себя одной командой. В медицине, когда для успешного лечения пациента объединяют усилия медики нескольких специализаций, этот фактор особенно важен. Надо отметить, что руководство нашей больницы и лично главный врач Ольга Мисюкевич уделяют большое внимание корпоративной культуре, внедрению принципов командной работы в повседневную практику, сохранению традиций и всемерной поддержке общественной активности молодежи», - рассказала председатель молодежного совета первичной профсоюзной организации Мытищинской больницы Мария Лукашина.

Также на встрече обсудили планы по вовлечению молодых специалистов в общественную работу и организацию досуга молодежи.

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