27 сентября 2024, 10:06

Медсестра из Коломны приобрела квартиру благодаря льготной ипотеке

Министерство жилищной политики Московской области
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Медсестра Наталья Грачева переехала в Подмосковье из Саратовской области. Отработав положенный срок, она подала заявку на участие в программе «Социальная ипотека» и смогла приобрести собственное жилье в Коломне.

В Минжилполитики Подмосковья рассказали, что общий стаж медсестры превышает 20 лет. Последние годы Наталья трудится в Коломенской больнице.

«Приносить пользу людям, помогать - это очень мотивирует. На работу идешь с осознанием нужности своего дела», - рассказала Грачева о своей работе.

В Коломне семья жила в съемной квартире, а потом появилась возможность решить жилищные проблемы с помощью программы Московской области.

«Выбрали „двушку“ в хорошем доме новой постройки. Из окна - весь город, как на ладони! Очень удачное расположение - район спокойный, со всей необходимой инфраструктурой. Что важно, до работы можно дойти пешком», - говорит медсестра.

Узнать больше о программе «Социальная ипотека» можно на сайте министерства.

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Коломна Ипотека Социальная ипотека
27 сентября 2024, 09:33
Мособлдума напомнила о мерах поддержки семей участников СВО
Медиасток.рф
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Семьи участников СВО получают широкий спектр мер поддержки в Подмосковье. В Мособлдуме напомнили, какую помощь оказывают детям, женам и родителям военнослужащих, пока те находятся на поле боя.

«Это наш долг и вклад в общую победу, об этом неоднократно говорил президент. Различные виды помощи семьям наших героев оказаны уже около 33 тысяч раз. Это отдых детей в лагере „Литвиново“, бесплатный садик и кружки, юридическая, психологическая помощь и многое другое», - подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Заместитель министра социального развития Московской области Евгений Ермилов отметил, что свыше 27 тысяч семей воспользовались мерами поддержки для детей.

Родители участников СВО получают помощь на дому, помощь с продуктами. Такую поддержку оказали 1,1 тысячи раз.

Еще 1,6 тысячи раз родственники бойцов воспользовались психологической и юридической поддержкой.

Депутат Андрей Голубев напомнил, что Мособлдумой принят целый ряд законов, направленных на оказание мер поддержки участникам СВО и их семьям. Предоставлена возможность родственникам инвалидов первой группы сопровождать их в период реабилитации в центре «Ясенки». В регионе установили квоты для приема на работу ветеранов боевых действий, меры поддержки с газификацией и другие.

Информацию о доступных видах помощи можно найти на региональном портале госуслуг.

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Мособлдума
27 сентября 2024, 08:30
Новый паровой котел установят в котельной в Дубне к декабрю
Телеканал «360»
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В Дубне в котельной приступили к монтажу нового парового котла. Обновление оборудования позволит обеспечить бесперебойное отопление в домах правобережья зимой.

Почти все оборудование для обновления уже доставили в Дубну. Подрядчик начал монтировать каркас для топочной части.

Ход работ проверил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров. Он отметил, что монтаж идет с опережением графика.

«Рисков и отставаний по данным работам нет, мы постепенно до конца года приведем в порядок и современный котел появится в правобережье. Эти работы завершатся в декабре. Параллельно в городе продолжается замена тепловых сетей», - сказал Максим Тихомиров.

Отметим, что новый котел будет использоваться для подготовки горячей воды для микрорайона, а в зимний период - для системы отопления.

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Дубна Отопление Ремонтные работы
26 сентября 2024, 22:14
Выездной прием администрации прошел на кирпичном заводе в Воскресенске
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В городском округе Воскресенск активно развиваются новые формы взаимодействия власти с населением. Помимо традиционных встреч в учреждениях культуры, теперь проводятся выездные приемы граждан на территории крупных предприятий.

Так, встреча состоялась на базе АО «Воскресенский кирпичный завод». На мероприятие пришли работники завода, которые смогли задать заместителям главы муниципалитета и профильным специалистам вопросы, касающиеся их повседневной жизни. Основное внимание было уделено вопросам благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, ремонта дорог и содержания многоквартирных домов.

Все обращения были зафиксированы и взяты на контроль для дальнейшего решения. Специалисты обещают предоставить жителям полные и развернутые ответы в кратчайшие сроки.

Новый формат выездных приемов на предприятиях позволяет улучшить взаимодействие между властью и населением, обеспечивая более тесный контакт и оперативное решение насущных вопросов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Заводы Воскресенск
26 сентября 2024, 21:42
Кабинет всестороннего развития обновили в Доме культуры села Ашитково
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В Доме культуры села Ашитково, который является частью «Культурно-досугового центра», завершился ремонт кабинета всестороннего развития подрастающего поколения. Это помещение стало домом для нескольких клубных формирований: изостудии «Малевич», кружка изучения иностранного языка «Little English» и кружка всестороннего развития «Почемучка».

В рамках ремонта обновили интерьер кабинета, приобрели новую магнитно-маркерную доску и эргономичную мебель. По итогам проведенных работ кабинет стал уютным и современным, что создает благоприятную атмосферу для работы сотрудников и обучения детей.

Теперь юные посетители смогут с комфортом получать новые знания и развивать свои творческие способности в обновленном пространстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Воскресенск

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