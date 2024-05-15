Медсестер в Чехове поздравили с профессиональным праздником

Сегодня в больнице трудится более 600 средних медицинских работников. Каждый из них ответственно подходит к своей работе и искренне помогает людям.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Глава округа вручил 13 медсестрам благодарственные письма и почетные грамоты.

«На территории России практически миллион медсестер и медбратьев. Чуть больше 30 тысяч трудятся на территории Московской области. Действительно, без вас и без вашего блока очень тяжело представить систему здравоохранения», - отметил Михаил Собакин.

Еще 10 человек отметила председатель местного Совета депутатов Галина Козина, после 12 медсестер наградил грамотами главный врач Чеховской больницы Андрей Попов.

«Мы с ними вместе за здоровье, за профилактику, за лечение и за выздоровление пациентов. Огромный фронт работ выполняют наши медсестры. Огромное им за это спасибо, без них доктора - никуда», - сказал Попов.