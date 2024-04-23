23 апреля 2024, 19:09

Медработников Подмосковья пригласили на спартакиаду

Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ
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Проведение ХХХ спартакиады Союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов» продолжается в Подмосковье. В мероприятии уже приняли участие более 600 человек со всего региона, включая представителей медицинских коллективов.

Заведующий отделом по информационной работе, связям с общественностью и молодежной политике Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Виталий Еременко подчеркнул, что каждый год участники спартакиады активно демонстрируют свои спортивные способности, достигая высоких результатов.

Недавно женская волейбольная команда Егорьевской больницы заняла второе место в соревнованиях, а коллектив сотрудников Бюро судебно-медицинской экспертизы успешно выступил в баскетбольном турнире.

«Мы очень гордимся нашими спортсменами, активными членами Профсоюза», - добавил Виталий Еременко.

Впереди всех желающих ждут новые соревнования по различным видам спорта, включая настольный теннис, плавание, легкую атлетику, мини-футбол, гиревой спорт и многие другие дисциплины. К участию приглашаются команды из всех медицинских учреждений Московской области. Информацию о порядке подачи заявок на участие можно найти на официальном сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Спортсмены Здравоохранение Больницы
23 апреля 2024, 20:05
Тендер на поставку мебели для детсадов объявили в Подмосковье
Медиаархив Подмосковья
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Совместный электронный аукцион на поставку мебели для дошкольных учреждений объявили в Московской области. Он проводится в рамках реализации региональных проектов, направленных на модернизацию систем образования.

Извещение о проведении аукциона размещено на портале ЕАСУЗ. Начальная (максимальная) цена контракта превысила отметку в 91 миллион рублей. Поставка мебели осуществляется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет бюджета Московской области.

Цель закупки заключается в модернизации материально-технической базы 17 дошкольных учреждений в Подмосковье. Исполнителю тендера предстоит поставить детские кровати, стулья, стеллажи, полки, игровые комнаты и другую необходимую мебель.

Заявки от участников электронного аукциона принимаются до 3 мая.

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Аукционы Детские сады
23 апреля 2024, 20:04
Жители Мытищ поучаствуют в областной акции «Доброе дело. Весна»
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Акция «Доброе дело. Весна» пройдет 27 апреля в Мытищах. В городских парках планируется посадить более тысячи деревьев.

Мероприятие охватывает не только озеленение, но и другие значимые инициативы. Студенты двух учебных заведений займутся подготовкой мемориальных мест ко Дню Победы. В Центральном парке культуры и отдыха юнармейцы от школы № 3 имени Б. А. Феофанова сосредоточат свои усилия на памятнике «Вечный огонь», а кадеты из школы № 19 приведут в порядок аллею Николая Боханова.

Проект также направлен на экологическое образование и бережное отношение к природе. В рамках «Экокалендаря» младшие школьники создадут иллюстрации для ветеранов, а также пройдут различные мероприятия, такие как «Экомарафон», «Подкаст для нас», «Фотокросс», «Летний сезон» с участием ЮИДовцев и «Цветущая школа».

Во время акции в образовательных учреждениях и других местах проведения организуют сбор гуманитарной помощи для поддержки участников специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

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Мытищи Общественные акции
23 апреля 2024, 19:33
Лесной участок расчистили от упавших деревьев в Серпухове
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Внезапная весенняя буря на прошлой неделе продемонстрировала свою мощь — скорость ветра достигала почти ураганных 25 метров в секунду. Порывы ветра повредили деревья, особенно на окраинах лесных массивов.

По запросу владельцев участков в садовом товариществе, прилегающем к лесному фонду в Заокском участковом лесничестве, группа сотрудников филиала «Русский лес» ГКУ «Мособллес» приступила к очистке лесной территории от ветровала. Упавшие хвойные деревья завалились на ограду, окружающую дачное некоммерческое товарищество.

Сотрудники лесничества разрубили ветровалы с использованием бензоинструмента и аккуратно уложили стволы в упорядоченные стопки. Жители выразили свою благодарность за проведенные работы и оперативную реакцию на их просьбы.

Ветровалы - это деревья, сорванные ветром с отрывом от почвы частично или полностью корневой системы. Быстрое удаление ветровалов из насаждений необходимо, так как их присутствие в лесу приводит к нарушению санитарного состояния лесной растительности, повышает риск возгорания и способствует распространению вредителей древесины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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Серпухов
23 апреля 2024, 19:32
Усадьба Горенки станет центром областного субботника в Балашихе
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Центральной площадкой для общеобластного субботника в Балашихе станет территория усадьбы Горенки. Он состоится 27 апреля.

Усадьбу Горенки выбрали неслучайно. Летом здесь начнутся работы по благоустройству лесной территории.

Апрель в Подмосковье - месяц чистоты и порядка. Уборкой и благоустройством занимаются во всем округе. Этим занимаются все коммунальные службы Балашихи, жители и предприятия города. На многих участках уже убрали мусор, покрасили скамейки, ограждения, детские площадки, наносят дорожную разметку.

«У нас много активных жителей, инициативных групп, которые очень активно принимают участие в уборке. По факту, в первой половине месяца, мы убрали все дворовые территории. Субботники в Балашихе проводятся, и на общественных пространствах города, и на лесных территориях», - сказал заместитель главы администрации Балашихи Максим Сидоркин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Субботник Балашиха

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