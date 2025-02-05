Медиков в Химках наградили к профессиональному празднику

Депутат окружного совета Наталья Каныгина отметила, что работа врача - это настоящее призвание. «Врачи не только лечат болезни, они возвращают людям силы, веру в себя и надежду на лучшее. Спасибо вам за вашу мудрость, терпение и труд», -добавила Наталья Каныгина. Медикам вручили цветы и благодарственные письма.

«Я горжусь нашими специалистами, нашими женщинами, которые ежедневно делают все возможное для здоровья жителей Химок. Мы не просто лечим, мы стараемся поддержать каждого пациента, и это наша главная миссия», - поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина. Депутаты также отметили, что в Химках активно реализуются различные программы поддержки медицинских работников, которые направлены на улучшение условий труда, повышение квалификации и развитие материально-технической базы здравоохранительных учреждений. Одна из таких инициатив - губернаторская программа «Социальная ипотека», которая действует в регионе с 2016 года.