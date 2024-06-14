Медиков Одинцовского округа поздравили с профессиональным праздником
Муниципальные депутаты Одинцовского округа в преддверии Дня медицинского работника провели встречи с работниками Одинцовской областной больницы, поликлиники в Кубинке и коллективом Никольской больницы. Сотрудников поблагодарили за их работу и вручили цветы.
Также участники обсудили актуальные вопросы округа: так, главный врач Городской клинической больницы № 45 предложил сохранить работу автобуса для сотрудников после завершения реконструкции больницы. Сейчас он курирует по маршруту Звенигород - Одинцово. Также Владимир Виницкий предложил идею финансирования обучения врачей узких специальностей за счет местного бюджета - при условии, что выпускники вернуться на работу в родной округ.
Кроме этого, участники встречи предложили помощь в вопросах строительства новых медицинских учреждений и привлечения на работу врачей дефицитных специальностей. Медики отметили, что в Кубинке необходимо построить новую поликлинику в отдельном здании.
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