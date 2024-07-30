Медики Красногорской больницы приняли участие в забеге в Москве
Врачи Красногорска приняли участие в третьем по счету благотворительном забеге «Самое время жить». Мероприятие прошло в Парке Победы на Поклонной горе в Москве.
Благотворительный забег организовал Фонд борьбы с лейкемией. От городского округа Красногорск приняли участие 17 работников больницы.
Всего к мероприятию присоединились более трех тысяч человек, в том числе в онлайн-формате. Эта акция организована для того, чтобы поддержать взрослых, которым диагностировали рак системы крови. Фонд борьбы с лейкемией таким образом стремится повысить осведомленность населения о проблемах онкологии и значимости благотворительности.
Участники забега также пополнили регистр потенциальных доноров костного мозга, 74 человека стали кровь на типирование.
В итоге благотворительной акции собрали 13 миллионов рублей. Все средства направят подопечным фонда, которые нуждаются в срочном лечении.
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