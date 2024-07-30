Медики Красногорской больницы приняли участие в забеге в Москве

Одним из победителей всероссийского конкурса «Путешествуй всей семьей!» стала семья Постных из Серпухова. Они выиграли бесплатное путешествие на машине, во время которого впервые посетили Муром, Гороховец и Владимир.

Поездка длилась несколько дней. Взрослые и дети получили новые впечатления, познакомились с древней историей и культурой древних городов Владимирской области, посетили экскурсии и интерактивные программы. Специальный маршрут и культурную программу для Постных подготовили представители Туристского информационного центра Владимирской области.

Для поездки победителям конкурса предоставили микроавтобус, в котором свободно разместилась семья из семи человек: супруги Сергей и Елена и пятеро детей.

«Детям было очень интересно, особенно им понравились прогулка на теплоходе по Оке и программа „В гости к царю Гороху“. У нас есть правило: посещать исторические объекты вместе с детьми, погружать их в историю нашей страны. Поэтому во время путешествий мы везде вместе, и каждое новое место - это увлекательное приключение», - отметил глава семьи.

Сергей и Елена - приемные родители. У них 15 детей и уже двое внуков. Семья любит путешествовать на машине и самую длительную поездку совершила на расстояние 10 тысяч километров.

Конкурс « Путешествуй всей семьей! » приурочен к году семьи в России.

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